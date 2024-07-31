Гетманцев: Підвищення податків не уникнути

31 июля 2024, 9:45

Верховна Рада має ухвалити рішення про підвищення податків, але параметри запропонованої урядом податкової моделі можуть переглянути.

«Розроблений урядом законопроєкт (про підвищення податків, – ред.) не є оптимальним з точки зору фіскального навантаження, адміністрування, відповідності acquis ЄС та можливих дисбалансів для економіки. Він потребує суттєвого доопрацювання. Утім, підняття окремих податків для покриття дефіциту у фінансуванні військових видатків, на жаль, не уникнути», – повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.Він наголосив, що парламент має знайти «широкий суспільний компроміс у цьому питанні щодо оптимального набору податкових ініціатив, фінансування бюджету за рахунок внутрішніх позик та додаткового скорочення видатків бюджету».