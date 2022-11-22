Повний блекаут у Києві все ж таки можливий, – ДТЕК

Але такого сценарію можна уникнути, якщо вчасно відремонтувати руйнації.
Однак для повного відновлення системи потрібно набагато більше часу, бо необхідно закупити нове обладнання.
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