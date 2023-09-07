Підготовка до опалювального сезону йде за планом - ДТЕК

7 сентября 2023, 12:15

"До старту опалювального сезону залишаються лічені тижні, тож енергетики 24/7 продовжують готувати обладнання до максимального навантаження", - повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

"І роблять це за планом, а іноді і з його випередженням. Лише минулого тижня ДТЕК увів у роботу після ремонту два енергоблоки ТЕС, загальною потужністю майже 400 МВт. Один із них – достроково.Станом на 6 вересня наші енергетики відремонтували 13 енергоблоків. Ще 7 – в процесі. Всього ж цього року ДТЕК планує відремонтувати 27 енергоблоків.Ремонтні кампанії узгоджуються, контролюються та моніторяться Міністерством енергетики та НЕК Укренерго. Тож впевнено рухаємось за узгодженим ними графіком. Відповідно й професійну оцінку нашій підготовці можуть давати лише представники влади. За нашу підготовку нам не соромно!Лише за останні чотири місяці наші ТЕС наростили відпуск електроенергії на 28% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У серпні ж, коли через спеку споживання трималося на рекордних для літа позначках, енергетики згенерували в енергосистему на 35% більше електроенергії, ніж у серпні минулого року. Усього ж за 8 місяців цього року теплоелектростанції компанії відпустили кількість електроенергії, яка еквівалентна середньому споживанню близько 3,3 млн родин протягом року.І наостанок. Сьогодні в інформаційному полі з’явилися непрофесійні коментарі окремих експертів й екс-радників, телеграм-каналів про стан готовності енергосистеми до зими. Вони базуються на неперевіреній та недостовірній інформації, багато в чому – на відвертих спекуляціях. В умовах війни і розпалу підготовки до старту чергової безпрецедентної по викликах зими такі не фахові заяви неприпустимі.Ціль у нас одна – Перемога. Енергетики і далі будуть робити для неї все, що в наших силах".