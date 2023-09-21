На Харківщині завершується підготовка до опалювального сезону

21 сентября 2023, 9:15

Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства регіону до нового опалювального сезону розповів під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі радник начальника Харківської ОВА Сергій Магдисюк.

Наразі стан підготовки житлово-комунального господарства області та соціальної сфери Харківської області становить 90%.«Серед проблемних питань залишається розмінування території для проведення відновлювальних робіт. Також ми передбачаємо, що ворог може завдавати ударів по інфраструктурі, але будемо готові до різних викликів», – прокоментував радник начальника ХОВА.