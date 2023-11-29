Інфляція в Україні цьогоріч сповільниться з 26,6% до 5,8% — НБУ

29 ноября 2023, 11:15

Цьому значною мірою посприяли гарні врожаї, заходи НБУ із забезпечення курсової стійкості, а також фіксація тарифів на окремі житлово-комунальні послуги.



У 2024 році економіка зросте на 3,6%, а у 2025 році — на 6%. Головним припущенням прогнозу є зниження безпекових ризиків з 2025 року, що підтримає відновлення економіки.