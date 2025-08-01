Українські мігранти почнуть повертатися додому лише у 2027 році, - НБУ

1 августа 2025, 12:45

За оцінками НБУ, у 2025 та 2026 роках Україну залишать по 200 тисяч осіб щороку. Натомість квітневий прогноз передбачав початок повернення вже у 2026 році (200 тисяч).



Таким чином, повернення очікується лише у 2027 році - приблизно 100 тисяч осіб. Раніше передбачалось повернення 500 тисяч мігрантів.