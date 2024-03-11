11 марта 2024, 13:15

Франція хоче повернути з арабських країн продану війському техніку

Франція намагається домовитися із арабськими країнами про повернення проданого французького озброєння для його передачі Україні, — президент Франції Емманюель Макрон.


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