Франція хоче повернути з арабських країн продану війському техніку

Франція намагається домовитися із арабськими країнами про повернення проданого французького озброєння для його передачі Україні, — президент Франції Емманюель Макрон.
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