Франція звинувачує Росію у маніпуляції блогерами

20 декабря 2024, 10:15

Міністр закордонних справ Франції Жан Ноель Барро заявив, що Росія намагається маніпулювати європейськими впливовими особами, включаючи французьких, для поширення пропаганди.



Газета Le Monde повідомила, що близько 2000 авторів контенту було залучено до цієї схеми, включаючи 9 французів. Франція посилила заходи щодо виявлення цифрових втручань і закликає до пильності творців контенту та його споживачів.