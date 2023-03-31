OnlyFans поповнив бюджет Укрaїни на $303,1 тис за останній квартал 2022 року

Все завдяки податку на Google, який зобов’язує компанії нерезиденти платити гроші за поширення послуг на території країни.
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