31 марта 2023, 11:15

OnlyFans поповнив бюджет Укрaїни на $303,1 тис за останній квартал 2022 року

Все завдяки податку на Google, який зобов’язує компанії нерезиденти платити гроші за поширення послуг на території країни.


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