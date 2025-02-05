5 февраля 2025, 8:15

23-річна модель з OnlyFans купила собі будинок за 3 мільйона доларів

За це дівчина від щирого серця подякувала 250 тисячам чоловіків, підписаних на її платний OnlyFans. Також на решту грошей вона купила собі кастомний "Гєлік" всього за $500 тисяч.


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