"Криптовалюти - це надія": реальна історія користувача Binance з України

22 декабря 2023, 14:08

Binance, провідна світова блокчейн-екосистема та постачальник криптовалютної інфраструктури в рамках кампанії “Криптовалюта стає кращою з Binance” представляє десять історій користувачів про те, як вони використовували криптовалюту для покращення їх життя.

Героїнею кампанії стала дівчина з України - Світлана. Вона народилася у Кривому Розі, місті з багатою історією та унікальною культурою в Україні. Тут пройшло її дитинство та юність, у цьому ж місті вона закінчила школу, а згодом і педагогічний університет, здобувши важливі знання та навички, які згодом допомогли мені у професійному житті.Після навчання у університеті Світлана вирішила переїхати до Одеси, міста з неповторною атмосферою та багатою культурою. У Одесі Світлана прожила неймовірні роки, наповнені новими знайомствами, професійним розвитком та незабутніми моментами.З початком повномасштабного вторгнення життя Світлани, як і мільйонів українців, кардинально змінилося. Вона прийняла важке рішення про переїзд і знайшла прихисток у Польщі. Цей період у її житті вимагав сміливості та відваги, а також можливості адаптуватися до нових обставин і продовжувати рухатися вперед, незважаючи на труднощі. Світлана прагнула допомогти іншим тимчасово переміщеним українцям, відвідуючи центри для біженців, вона розповідала людям про можливість отримати карту та фінансову допомогу."Моя історія відображає незламність духу та стійкість, властиві багатьом громадянам України в ці непрості часи. І моїм помічником у цій історії стала Binance Refugee Card, яка дозволила не тільки мені, але й тисячам українців по всьому світу відчути себе у фінансовій безпеці", — розповіла Світлана.Нагадуємо, що в даний час користувачі з України можуть випустити та поповнити віртуальну платіжну криптовалютну карту CardB, яка працює у партнерстві з Binance Pay, сервісом криптовалютних платежів підтримуваним Binance. Для випуску віртуальної криптовалютної картки користувачам необхідно мати обліковий запис Binance, встановити мобільний додаток CardB і слідувати подальшим інструкціям.