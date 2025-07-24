Румунський лей: що потрібно знати українцям перед поїздкою

24 июля 2025, 11:10

Плануючи подорож до Румунії — країни з багатою історією, карпатськими пейзажами та гостинною атмосферою — українці дедалі частіше замислюються над фінансовими питаннями. Зокрема, йдеться про обмін гривні на румунський лей (RON), адже саме ця валюта є офіційною в країні. Щоб уникнути зайвих витрат, варто заздалегідь перевірити курс лея до гривні на сайті Garant Money та дізнатися більше про особливості грошової системи Румунії.

Румунський лей (код — RON) — офіційна валюта Румунії. В обігу перебувають як банкноти (1, 5, 10, 50, 100, 200, 500 леїв), так і монети (1, 5, 10, 50 банів; 100 банів = 1 лей). Особливістю сучасного румунського лея є те, що з 2005 року він пройшов деномінацію — 10 000 старих леїв (ROL) стали 1 новим леєм (RON). Усі купюри виготовлені з полімеру, тому є довговічними, зносостійкими та захищеними від підробок.

Хоча Румунія є членом Європейського Союзу, вона досі не перейшла на євро. Офіційною і єдиною валютою залишається румунський лей. Євро або долари іноді приймають у готелях, аеропортах чи туристичних агенціях, проте курс буде невигідним. У повсякденному житті — транспорт, кафе, магазини, музеї — приймають лише RON.

Тому найкращим варіантом є заздалегідь подбати про обмін гривні на леї або долари/євро з подальшим обміном уже в Румунії. Актуальний курс лея до гривні можна дізнатися на Garant Money, де доступні як міжбанківські дані, так і вигідні пропозиції обмінних пунктів.

Є кілька стратегій, які допоможуть українцям мінімізувати втрати при конвертації:

1. Обмін в Україні перед поїздкою

Це зручно, адже ви одразу маєте на руках потрібну валюту. Проте не всі обмінники в Україні працюють з RON, тому треба завчасно перевірити наявність валюти.

2. Обмін валюти в Румунії.

Можна обміняти долари або євро на місці. У великих містах діють обмінники з вигідними курсами, проте в аеропортах або на вокзалах курс зазвичай невигідний. Найкраще обмінювати кошти в банках або ліцензованих пунктах обміну.

3. Карткові розрахунки.

В Румунії широко розвинена інфраструктура для безготівкових розрахунків. У великих містах практично скрізь можна розраховуватись карткою — у супермаркетах, кафе, на АЗС. Але при використанні українських карт варто пам’ятати про можливу конвертацію, комісію банку й курс обміну, який не завжди є вигідним.

Все залежить від тривалості поїздки та ваших потреб. Орієнтовні ціни в Румунії:

Кава: 8–12 RON.

Обід у кафе: 30–50 RON.

Проїзд у громадському транспорті: 3–5 RON.

Таксі по місту: 15–30 RON.

Готель 3*: 200–400 RON/ніч

Для короткої туристичної поїздки на 3–4 дні доцільно брати готівкою приблизно 500–800 RON без урахування проживання, залежно від ваших звичок. Решту можна мати на картці.

Так, але з обережністю. Багато банкоматів в Румунії мають можливість DCC (Dynamic Currency Conversion) — пропозицію зняти кошти з карти у гривнях або доларах за “фіксованим” курсом. Такий курс зазвичай невигідний, тому краще відмовитися від DCC і обрати зняття у місцевій валюті.

Перед поїздкою обов’язково уточніть чи дозволяє ваш банк знімати кошти за кордоном, які комісії при цьому застосовуються, який курс обміну валюти ваш банк встановлює при знятті або оплаті карткою.

Крім того:

1. Не обмінюйте гроші "з рук" — ризик шахрайства великий.2. Завжди перевіряйте курс перед обміном — різниця між банками та обмінниками може сягати 5–10%.3. Зберігайте чеки після обміну — вони можуть знадобитися для зворотного обміну або при поверненні ПДВ.4. Не забудьте подбати про дрібні купюри — вони знадобляться для чайових, автобусів, автоматів з квитками.

Якщо після поїздки у вас залишилися румунські леї, обміняти їх в Україні не завжди легко — попит на цю валюту невеликий. У такому разі:

• Залиште частину на наступну поїздку.• Обміняйте їх через сервіси, які працюють з рідкісними валютами — як-от Garant Money.• Обміняйте у валютних групах або спільнотах мандрівників.

Румунський лей — стабільна європейська валюта, яка використовується в країні з багатим туристичним потенціалом і зручним географічним розташуванням. Щоб уникнути фінансових труднощів і зайвих витрат під час подорожі, українцям варто заздалегідь ознайомитися з особливостями обміну, курсом на сайті Garant Money, а також мати при собі як готівку, так і банківську картку. Зважений підхід до валютного питання зробить вашу подорож до Румунії комфортною та приємною.