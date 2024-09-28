Binance запускає Pre-Market: ранній доступ до токенів перед їхнім лістингом

28 сентября 2024, 22:07

Binance анонсувала нову функцію – Binance Pre-Market, яка вперше в індустрії дає користувачам можливість здійснювати торгівлю токенами ще до їхнього офіційного лістингу на спотовому ринку.



Це рішення дозволить учасникам Binance Launchpool отримати доступ до ранньої торгівлі, що розширює спектр можливостей для трейдерів та інвесторів.



Кожен період передспотової торгівлі закінчується щонайменше за чотири години до старту офіційних торгів. Binance окремо анонсуватиме дати лістингів для кожного проєкту.

Основні переваги Binance Pre-Market для криптоінвесторів:

Доступ до ринку до початку торгів: Pre-Market дозволяє купувати або продавати токени ще до офіційного лістингу, що створює потенційні можливості для отримання прибутку за рахунок ранніх ринкових рухів.



Гарантовані високі стандарти безпеки: Усі токени, доступні в Pre-Market, проходять ту ж саму сувору процедуру перевірки, що і при спотовому лістингу, забезпечуючи високий рівень безпеки для інвесторів.



Висока ліквідність: Binance забезпечує інвесторам доступ до найвищої ліквідності на ринку, що дозволяє швидко реалізовувати торгові стратегії.



Відсутність додаткових комісій: Користувачі Pre-Market платять лише стандартні комісії за спотову торгівлю, які є одними з найнижчих у галузі.



Збільшена функціональність для учасників Launchpool: Pre-Market відкриває додаткові можливості для власників токенів, які можуть скористатися ранніми ринковими коливаннями для збільшення прибутку.



"Запуск Binance Pre-Market є відповіддю на запит ринку і забезпечує трейдерам можливість раніше вийти на ринок та скористатися його динамікою до офіційного лістингу токенів. Ми завжди орієнтуємося на потреби наших користувачів у всьому, що робимо, і цей запуск є частиною наших зусиль для розширення можливостей трейдерів та інвесторів на нашій платформі", каже Вішал Сачіндран, керівник регіональних ринків Binance.



Що це означає для інвесторів?



Запровадження Pre-Market від Binance відкриває нові можливості для криптоінвесторів, дозволяючи активно торгувати токенами до їх офіційного лістингу. Така модель надає можливість користувачам максимально ефективно використовувати динаміку ринку, отримуючи переваги від раннього доступу до торгових можливостей. Це також створює нові варіанти для управління ризиками і залучення до ринкових процесів на ранніх стадіях.