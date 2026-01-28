Binance Wallet представляє три нові функції на базі AI під Web3

28 января 2026, 9:34

Binance Wallet оголосив про запуск трьох функцій на базі AI у Binance Wallet (Web), які допоможуть користувачам упоратися з інформаційним перевантаженням у Web3 і легше орієнтуватися на ринку та знаходити зароджувані тренди.



Ці нові функціональності — перший у галузі Topic Rush, а також Social Hype і AI Assistant — використовують власні AI-технології Binance, щоб надавати користувачам своєчасну, структуровану та засновану на даних інформацію в кількох блокчейнах.



У міру стрімкого розширення екосистеми Web3 користувачі часто стикаються з перевантаженими потоками даних і соціальних сигналів, які важко інтерпретувати або інтегрувати в ефективні інвестиційні рішення. Щоб розв’язати цю проблему, Topic Rush використовує AI для швидкого виявлення та класифікації зароджуваних наративів у криптоспільноті, аналізуючи мем-активність і впливові твіти про токени в мережах BNB Smart Chain (BSC) і Solana (SOL). Система на базі AI від Binance створює нову картку теми та розподіляє токени за відповідною карткою теми лише за кілька секунд, надаючи майже миттєві інсайти, які допомагають користувачам помічати свіжі наративи практично одразу після їх появи. Користувачі отримують короткі зведення, зв’язки токенів і загальний приплив для кожної теми, а теми групуються за стадіями життєвого циклу (Early, Rising або Viral) на основі їх максимального за весь час припливу. Інтегровані торгові інструменти забезпечують безшовну взаємодію, дозволяючи користувачам швидко купувати токени або за допомогою drag-and-drop перетягувати збережені торгові стратегії на картку теми, щоб миттєво застосувати їх, спрощуючи процес використання трендових наративів і знижуючи потребу вручну обирати активи.

З Social Hype користувачі отримують динамічну таблицю лідерів, яка ранжує токени за рівнем соціальної уваги та метриками хайпу в підтримуваних мережах Binance Wallet (Web), включно з BSC, SOL і BASE. Ця функція аналізує публікації в соціальних мережах у реальному часі, відстежуючи кількість переглядів і тональність, щоб підсвічувати токени, які набирають імпульс. Візуальний індикатор “Mindshare” показує, як соціальна увага розподіляється між токенами, а “Hype Rising” виділяє ті, що відчувають раптові сплески інтересу — усе це допомагає користувачам раніше виявляти потенційні можливості та не перемикатися між кількома платформами.Віджет аналізу токенів AI Assistant виводить зручність на новий рівень, надаючи миттєві зведення, згенеровані AI, щодо будь-якого токена в мережах BSC, SOL і BASE. Цей компактний віджет об’єднує наративні інсайти, тональність із соціальних каналів, таких як X (раніше Twitter), скоринг і таймлайни ключових подій в одному поданні, яке можна додати на модульну панель користувача. Завдяки цьому Binance Wallet забезпечує користувачам можливість постійно відстежувати найважливішу інформацію про токени, не порушуючи їх робочий процес.Вінсон Лю, глобальний керівник Binance Wallet, прокоментував: “Інформаційне перевантаження — одна з найбільших проблем на сьогоднішніх швидкорухомих крипторинках. З цими новими функціями на базі AI у Binance Wallet ми допомагаємо користувачам пробитися крізь шум, роблячи доступ до інформації та її сприйняття простішими, щоб вони могли ухвалювати власні інформовані рішення. Наша місія — зробити Web3-пошук більш доступним для всіх, від роздрібних трейдерів до досвідчених інвесторів.”Ці нові функції на базі AI розвивають постійну відданість Binance інтеграції AI у свою екосистему та спрямовані на те, щоб надати користувачам найкращі інструменти для впевненої навігації в ландшафті цифрових активів, що постійно змінюється. Для отримання додаткової інформації відвідайте Binance Wallet і ознайомтеся з новим досвідом на базі AI.