Binance забезпечила безпеку $73 млн., викраденим у сторонніх організацій

9 августа 2024, 21:34

Binance, провідна блокчейн-екосистема та найбільша у світі криптовалютна біржа за обсягом торгів, повідомляє, що її служба безпеки станом на 31 липня цього року відновила або заморозила понад $73 мільйони коштів користувачів, викрадених в результаті зовнішніх зломів.

Це перевищує приблизно $55 мільйонів, які вдалося повернути протягом 2023 року.

Завдяки проактивним зусиллям компанії щодо підтримки та співпраці з іншими учасниками індустрії та користувачами, Binance досягла успіху в наданні допомоги користувачам у відновленні втрачених цифрових коштів, а також у заморожуванні та поверненні незаконно отриманих коштів, якщо вони потрапляли на платформу. Binance також тісно співпрацює з державним сектором, щоб забезпечити постраждалим користувачам необхідну допомогу.

Переважна більшість цих відновлень та заморожень — приблизно 80% — пов’язані зі зломами, експлойтами та крадіжками. Тим часом решта 20% пов'язані з шахрайствами, що відбуваються за межами платформи Binance.

Джиммі Су, головний директор з безпеки Binance, зазначив: «Binance розвиває культуру, орієнтовану на користувачів криптовалют, яка визначає кожен аспект нашої діяльності. Це досягнення підкреслює нашу непохитну відданість захисту не тільки наших користувачів, але й підвищенню загальної безпеки криптовалютної екосистеми. Зростання ринку та волатильність, які спостерігалися в останні місяці, часто призводять до припливу нових інвесторів, які можуть бути більш вразливими до шахрайств і зломів, а підвищення цін у ці періоди може призводити до більших фінансових втрат».

Збільшення кількості відновлених та заморожених коштів цього року не свідчить про зростання злочинної активності в галузі, а скоріше є результатом активних заходів безпеки Binance. Природа блокчейну, де всі транзакції є публічними та відстежуваними, полегшує моніторинг, відстеження та повернення коштів. Ці публічні дані дозволяють легше ідентифікувати та контролювати потенційно підозрілу активність.

«У Binance ми дотримуємося проактивного та практичного підходу до підвищення безпеки екосистеми. Розширюючи нашу співпрацю, включаючи більше сторонніх сервісів, ми досягли більшого охоплення у відстеженні та поверненні викрадених коштів. Наші зусилля та доведений послужний список свідчать про нашу відданість захисту наших користувачів та сприянню безпечнішому криптовалютному середовищу. Ми вдячні нашим командам та партнерам за їхню наполегливу роботу та зусилля в цьому напрямку», – продовжує Джиммі Су.«Технологія блокчейн надає нам потужний інструмент для збору необхідних доказів і вжиття заходів проти шахраїв, прокладаючи шлях до більш безпечного інвестиційного середовища. Хоча важливо бути обережними та завжди проводити ретельні дослідження, можна бути впевненими, що унікальні властивості технології блокчейн працюють на нашу користь у цій боротьбі проти шахрайства», – поділився Джиммі Су.

Згідно зі звітом Chainalysis про криптовалютні злочини за 2024 рік, у 2023 році спостерігалося значне зниження обсягу коштів, отриманих незаконними криптовалютними адресами, яке становило $24,2 мільярда порівняно з $39,6 мільярда у 2022 році. Частка всього обсягу криптовалютних транзакцій, пов'язаних з незаконною діяльністю, також знизилася до 0,34% порівняно з 0,42% у 2022 році. Це зменшення підкреслює ефективність проактивних заходів безпеки в галузі, і Binance пишається тим, що компанія знаходиться на передовій цих зусиль.