Binance підбиває підсумки 2024 року: рекорди, інновації та глобальне зростання

14 января 2025, 12:45

Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа за обсягом торгів і кількістю користувачів, опублікувала підсумковий звіт за 2024 рік, який демонструє ключові досягнення, показники зростання та інновації.



Головною подією стало досягнення 250 мільйонів зареєстрованих користувачів — значуща віха на шляху до амбітної мети — 1 мільярда користувачів.

Головні досягнення Binance у 2024 році:



250+ млн зареєстрованих користувачів: Лише за останні шість місяців Binance залучила 50 мільйонів нових користувачів.



Платформа для інституцій: Кількість VIP-користувачів подвоїлась, інституційних користувачів теж стало майже вдвічі більше завдяки продуктам Binance Wealth та оновленій Banking Triparty Service.



Рекордні обсяги торгів: Середньодобовий обсяг спотової торгівлі зріс на 93%, а обсяг ф'ючерсних операцій — на 19.4%.



Інвестиції в безпеку: Binance допомогла попередити втрати користувачів на $4.2 млрд та відновила $88 млн викрадених коштів.



Освіта та благодійність: 44 мільйони людей скористались Binance Academy, а Binance Charity надала допомогу понад 72 тисячам людей, які постраждали від природних катастроф.



Глобальне лідерство та відповідальність

2024 рік ознаменувався посиленням Binance як лідера у сфері відповідності та безпеки. Платформа збільшила штат відділу комплаєнсу до 650 фахівців, отримала 21 регуляторний дозвіл у різних країнах і відповіла на 65 тисяч запитів правоохоронних органів. Ці зусилля зробили Binance золотим стандартом у сфері безпеки та прозорості для криптоіндустрії.



Розширення доступу до криптовалют

Binance активно розширювала фінансову доступність, відкривши фіатно-криптовалютні канали ще у 20 країнах. Кількість активних користувачів Binance Pay зросла на 226%, а загальний обсяг заощаджень користувачів у Binance Earn зріс на 144%.



Інновації для трейдингу

Серед головних впроваджень року — функція Spot Copy Trading, яка спрощує вхід новачків у ринок, та BFUSD — актив з унікальними винагородами, який пропонує користувачам одночасно утиліти та інсентиви. Завдяки масштабованості платформи Binance обробила рекордні 4.44 мільйона запитів за секунду.



Освіта та спільнота

Binance Academy збільшила кількість учнів на 63%, а Binance Square стала найбільш динамічною криптоспільнотою з 35 мільйонами активних користувачів щомісяця. Binance Charity продовжила фінансувати ініціативи довгострокової підтримки, зокрема Академію жінок у технологіях.



Погляд у майбутнє

2024 рік став визначним у розвитку як Binance, так і криптоіндустрії загалом. З впевненим стартом у 2025 рік компанія продовжить впроваджувати інновації та сприяти глобальному прийняттю криптовалют, зміцнюючи зв’язок між традиційними фінансами та Web3.