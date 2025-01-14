Binance підбиває підсумки 2024 року: рекорди, інновації та глобальне зростання

Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа за обсягом торгів і кількістю користувачів, опублікувала підсумковий звіт за 2024 рік, який демонструє ключові досягнення, показники зростання та інновації.
Головною подією стало досягнення 250 мільйонів зареєстрованих користувачів — значуща віха на шляху до амбітної мети — 1 мільярда користувачів.
Головні досягнення Binance у 2024 році:
250+ млн зареєстрованих користувачів: Лише за останні шість місяців Binance залучила 50 мільйонів нових користувачів.
Платформа для інституцій: Кількість VIP-користувачів подвоїлась, інституційних користувачів теж стало майже вдвічі більше завдяки продуктам Binance Wealth та оновленій Banking Triparty Service.
Рекордні обсяги торгів: Середньодобовий обсяг спотової торгівлі зріс на 93%, а обсяг ф'ючерсних операцій — на 19.4%.
Інвестиції в безпеку: Binance допомогла попередити втрати користувачів на $4.2 млрд та відновила $88 млн викрадених коштів.
Освіта та благодійність: 44 мільйони людей скористались Binance Academy, а Binance Charity надала допомогу понад 72 тисячам людей, які постраждали від природних катастроф.
Глобальне лідерство та відповідальність
2024 рік ознаменувався посиленням Binance як лідера у сфері відповідності та безпеки. Платформа збільшила штат відділу комплаєнсу до 650 фахівців, отримала 21 регуляторний дозвіл у різних країнах і відповіла на 65 тисяч запитів правоохоронних органів. Ці зусилля зробили Binance золотим стандартом у сфері безпеки та прозорості для криптоіндустрії.
Розширення доступу до криптовалют
Binance активно розширювала фінансову доступність, відкривши фіатно-криптовалютні канали ще у 20 країнах. Кількість активних користувачів Binance Pay зросла на 226%, а загальний обсяг заощаджень користувачів у Binance Earn зріс на 144%.
Інновації для трейдингу
Серед головних впроваджень року — функція Spot Copy Trading, яка спрощує вхід новачків у ринок, та BFUSD — актив з унікальними винагородами, який пропонує користувачам одночасно утиліти та інсентиви. Завдяки масштабованості платформи Binance обробила рекордні 4.44 мільйона запитів за секунду.
Освіта та спільнота
Binance Academy збільшила кількість учнів на 63%, а Binance Square стала найбільш динамічною криптоспільнотою з 35 мільйонами активних користувачів щомісяця. Binance Charity продовжила фінансувати ініціативи довгострокової підтримки, зокрема Академію жінок у технологіях.
Погляд у майбутнє
2024 рік став визначним у розвитку як Binance, так і криптоіндустрії загалом. З впевненим стартом у 2025 рік компанія продовжить впроваджувати інновації та сприяти глобальному прийняттю криптовалют, зміцнюючи зв’язок між традиційними фінансами та Web3.