Binance запускує Web3 Лабораторію стійкості в Україні

Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа за обсягом торгів і кількістю користувачів, спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Lviv IT Cluster сьогодні оголошують про запуск Web3 Лабораторії стійкості — нової всеукраїнської ініціативи, спрямованої на прискорення технологічного відновлення України та посилення її цифрової стійкості.

Програму підтримує спеціальний грантовий фонд у розмірі до 500 000 доларів, спрямований на підтримку інноваторів, студентів, ветеранів і представників малого підприємництва, які створюють Web3-рішення для майбутнього країни.

Web3 Лабораторія стійкості працюватиме у партнерстві з Web3 Institute, яке забезпечуватиме дослідницьку підтримку, експертне менторство та галузеву валідацію для відібраних проєктів. Це партнерство об’єднує глобальну блокчейн-експертизу, національне лідерство у сфері цифрової політики та найсильнішу регіональну технологічну спільноту України для досягнення довгострокового ефекту.

Binance послідовно підтримує Україну через освітні, соціальні та гуманітарні ініціативи — зокрема Binance Refugee Card, IT Generation, Cyber Security Camp, а також пожертви на користь SuperHumans, «Дітей Героїв» і низки гуманітарних партнерів.

Web3 Лабораторія стійкості розширює цю підтримку і орієнтована на учасників які мають потенціал посилити цифрову трансформацію України:

● Студенти, які здобувають навички т у сфері Web3 та будують кар’єру

● Ветерани, які прагнуть перекваліфікуватися та запустити власні технологічні проєкти

● Підприємці та команди підприємців, які створюють прикладні та маштабовані цифрові рішення

Web3 Лабораторія стійкості запускає грантову програму обсягом до $25 000 на один проєкт, покликану підтримати ідеї ранньої стадії та практичні Web3-рішення, що можуть посилити цифрову інфраструктуру країни, її економічну стійкість і технологічну незалежність.

Ключові особливості програми:

● Фінансові гранти для перспективних Web3 та діджитал рішень

● менторську підтримку від українських і міжнародних експертів

● експертний супровід Міністерства цифрової трансформації та AI Sandbox відповідно до державних пріоритетів

● взаємодія з Lviv IT Cluster для залучення найактивнішої техспільноти України.

Проєкти відбиратимуться через комбінований процес оцінювання, у якому важливу роль відіграватиме публічне голосування для визначення найбільш впливових і релевантних ідей. Такий підхід забезпечує прозорість, участь спільноти та підтримку рішень, що справді відповідають потребам українців.

Web3 Лабораторія стійкості відкриває новий етап на шляху України до побудови сучасної, безпечної та конкурентоспроможної цифрової економіки.

«Ця ініціатива демонструє, чого можна досягти завдяки змістовній співпраці. Разом із Міністерством цифрової трансформації та Lviv IT Cluster ми запускаємо платформу, яка безпосередньо підтримуватиме інноваторів, що створюють практичні та масштабовані цифрові рішення. Web3 Лабораторія стійкості не лише прискорить впровадження Web3, а й допоможе зміцнити цифрову стійкість України через освіту, менторство та цільову фінансову підтримку», — зазначив Кирило Хом’яков, регіональний керівник Binance у Центральній та Східній Європі, Центральній Азії та Африці.

«Сьогодні Україна рухається до розумної технологічної самодостатності. Наша мета — створювати власні інновації з глобальним експортним потенціалом, і Web3 — один із ключових напрямів. Ці технології підсилюють безпеку державних і бізнес-рішень — це критично важливо в умовах війни. Запуск Digital Resilience Lab відкриває доступ до грантів та міжнародної експертизи, щоб створювати продукти, які стануть основою економічного зростання України», — зазначив Олександр Борняков, т. в. о. Міністра цифрової трансформації України.

«Для нас надзвичайно важливо підтримувати українських інноваторів, здатних рухати цифрову трансформацію вперед. Понад 10 років Lviv IT Cluster реалізує освітні ініціативи, які допомагають молоді знайти свій шлях у технологічній індустрії. Запуск Web3 Лабораторії стійкості є природним продовженням цієї роботи. Завдяки цій програмі молоді люди зможуть розкрити свій підприємницький потенціал і розвинути ключові бізнес-навички, критично важливі для зростання технологічної екосистеми. Ми вдячні Міністерству цифрової трансформації та Binance за довіру і за запрошення стати частиною цієї ініціативи. Ми з нетерпінням чекаємо на рішення, які зроблять життя українців кращим і безпечнішим, а також підвищать ефективність бізнесу», — сказав Святослав Кавецький, голова Наглядової ради Lviv IT Cluster.

«Web3 Лабораторія стійкості — це можливість перетворювати дослідницькі ідеї на реальні продукти. Ми забезпечимо експертне оцінювання проєктів, менторську підтримку та зв’язки між учасниками програми й екосистемою Web3», — додав Макс Семенчук, програмний директор Web3 Institute.