Binance підтримує жінок у сфері технологій

Найбільша у світі криптобіржа Binance прагне вирівняти гендерний розрив у своїй галузі, приділяючи підвищену увагу освіті, наставництву та стипендіям, орієнтованим на жінок.
Напередодні Міжнародного жіночого дня Binance підтверджує своє зобов'язання щодо збільшення кількості жінок, зайнятих у Web3. Для реалізації орієнтованих на жінок ініціатив у галузі освіти та наставництва компанія вже інвестувала понад 2 мільйони доларів США у 10 країнах світу. Але у 2023 році підтримки стане ще більше.
Binance давно прагне створювати та фінансувати освіту Web3 для жінок. Binance Charity пожертвувала 2 мільйони доларів на фінансування понад 36 000 спеціальних стипендій Web3 для жінок у 2022 році та продовжить фінансування курсів, програм та стипендій у 2023 році, приділяючи особливу увагу жінкам та недостатньо представленим спільнотам. Оскільки жінки становлять лише 37% власників криптовалюти, освіта є ключем до того, щоб більше жінок могли приєднатися до галузі.
Стипендії 2022 року для вивчення освітніх програм, пов'язаних із блокчейном та криптовалютами, в університетах, школах та некомерційних організаціях були присуджені жінкам з Німеччини, Нігерії, Кенії, Бразилії, Франції, Південної Африки, Австралії та України. На честь Міжнародного жіночого дня Binance Charity також зробить додаткову пожертву у розмірі 100 000 доларів Агентству інновацій та технологій Грузії (GITA) для підтримки освіти та навчання Web3 для жінок. Крім того, Binance Academy надасть і освітній контент для курсів GITA.
Однією із засновників Binance у 2017 році була нинішній директор з маркетингу Йі Хе. Саме тому компанія приділяє пильну увагу участі жінок у розвитку блокчейну і не збирається миритися з гнітючою статистикою. Адже лише 5% засновників криптовалют у провідних крипто-компаніях — жінки. А станом на 2022 рік кількість крипто-компаній, заснованих жінками, становила приблизно 292 із понад 10 000.
Щоб ще більше усунути ґендерний розрив, Binance створила свої перші формальні програми стажувань, які пропонують ширший доступ до початку кар'єри у криптовалюті. Компанія також пропонує рекомендації та консультації з питань кар'єри для жінок через програми жіночого наставництва, семінари з пошуку талантів, освітні курси та лекції, щоб поділитися галузевим досвідом та ідеями фахівців, як розпочати кар'єру у Web3.
«Як одна з небагатьох жінок-лідерів у галузі, я вважаю, що у нас є місія через Binance Charity та Binance Academy допомогти більшій кількості жінок зрозуміти технології Web3 та блокчейн — наші програми навчання та стажування спрямовані на те, щоб дати молодим жінкам можливість отримати знання та навички, готові до прориву в галузі», — сказала Йі Хе, співзасновник та директор з маркетингу Binance. «Ми віримо, що будь-хто, хто має гарну ідею, може змінити світ, незалежно від статі. Ми сподіваємося, що більше жінок опиниться на передовій інновації та внесе зміни до нашої галузі».
На додаток до безкоштовних освітніх ресурсів з криптовалюти більш ніж 30 мовами в Binance Academy, криптобіржа скасує комісію (промокод покриває торговельні збори до 100 доларів США у березні 2023 року.) за торгівлю протягом березня з кодом IWD2023 як додатковий спосіб заохочення нових користувачів криптовалюти.