Binance підтримує жінок у сфері технологій

7 марта 2023, 11:45

Найбільша у світі криптобіржа Binance прагне вирівняти гендерний розрив у своїй галузі, приділяючи підвищену увагу освіті, наставництву та стипендіям, орієнтованим на жінок.



Напередодні Міжнародного жіночого дня Binance підтверджує своє зобов'язання щодо збільшення кількості жінок, зайнятих у Web3. Для реалізації орієнтованих на жінок ініціатив у галузі освіти та наставництва компанія вже інвестувала понад 2 мільйони доларів США у 10 країнах світу. Але у 2023 році підтримки стане ще більше.

Binance давно прагне створювати та фінансувати освіту Web3 для жінок. Binance Charity пожертвувала 2 мільйони доларів на фінансування понад 36 000 спеціальних стипендій Web3 для жінок у 2022 році та продовжить фінансування курсів, програм та стипендій у 2023 році, приділяючи особливу увагу жінкам та недостатньо представленим спільнотам. Оскільки жінки становлять лише 37% власників криптовалюти, освіта є ключем до того, щоб більше жінок могли приєднатися до галузі.



Стипендії 2022 року для вивчення освітніх програм, пов'язаних із блокчейном та криптовалютами, в університетах, школах та некомерційних організаціях були присуджені жінкам з Німеччини, Нігерії, Кенії, Бразилії, Франції, Південної Африки, Австралії та України. На честь Міжнародного жіночого дня Binance Charity також зробить додаткову пожертву у розмірі 100 000 доларів Агентству інновацій та технологій Грузії (GITA) для підтримки освіти та навчання Web3 для жінок. Крім того, Binance Academy надасть і освітній контент для курсів GITA.



Однією із засновників Binance у 2017 році була нинішній директор з маркетингу Йі Хе. Саме тому компанія приділяє пильну увагу участі жінок у розвитку блокчейну і не збирається миритися з гнітючою статистикою. Адже лише 5% засновників криптовалют у провідних крипто-компаніях — жінки. А станом на 2022 рік кількість крипто-компаній, заснованих жінками, становила приблизно 292 із понад 10 000.



Щоб ще більше усунути ґендерний розрив, Binance створила свої перші формальні програми стажувань, які пропонують ширший доступ до початку кар'єри у криптовалюті. Компанія також пропонує рекомендації та консультації з питань кар'єри для жінок через програми жіночого наставництва, семінари з пошуку талантів, освітні курси та лекції, щоб поділитися галузевим досвідом та ідеями фахівців, як розпочати кар'єру у Web3.

«Як одна з небагатьох жінок-лідерів у галузі, я вважаю, що у нас є місія через Binance Charity та Binance Academy допомогти більшій кількості жінок зрозуміти технології Web3 та блокчейн — наші програми навчання та стажування спрямовані на те, щоб дати молодим жінкам можливість отримати знання та навички, готові до прориву в галузі», — сказала Йі Хе, співзасновник та директор з маркетингу Binance. «Ми віримо, що будь-хто, хто має гарну ідею, може змінити світ, незалежно від статі. Ми сподіваємося, що більше жінок опиниться на передовій інновації та внесе зміни до нашої галузі».На додаток до безкоштовних освітніх ресурсів з криптовалюти більш ніж 30 мовами в Binance Academy, криптобіржа скасує комісію (промокод покриває торговельні збори до 100 доларів США у березні 2023 року.) за торгівлю протягом березня з кодом IWD2023 як додатковий спосіб заохочення нових користувачів криптовалюти.