Binance Pay оголошує про партнерство з фінтех проєктом CardB

8 ноября 2023, 23:44

Binance Pay — сервіс криптовалютних платежів, підтримуваний Binance, оголошує про партнерство з фінтех проєктом CardB, який дає можливість випуску та поповнення віртуальної платіжної криптовалютної картки.

Випуск криптовалютної карти доступний для користувачів Binance з України, Вірменії, Таджикистану, Азербайджану, Молдови, Туркменістану, Киргизстану.

Це партнерство значно розширює можливості користувачів здійснювати повсякденні покупки за допомогою криптовалюти, що просуває мету Binance забезпечити загальну фінансову свободу та сприяти глобальному впровадженню цифрових активів.Для випуску віртуальної криптовалютної картки користувачам необхідно мати обліковий запис Binance, встановити мобільний додаток CardB та дотримуватися подальших інструкцій. Користувачі можуть вибрати найбільш підходящий тариф із трьох запропонованих: Blue, Bronze та Gold. Картка, випущена на тарифі Blue, обслуговується безкоштовно. Щомісячний платіж за користування карткою на тарифах Bronze та Gold становить $0.99 за кожну активну картку. Максимальна сума поповнення еквівалентна $5.000 на картку та $15.000 для одного користувача на місяць на тарифі Gold (промо період). Поповнення картки можливе лише через Binance Pay. Користувачі можуть використовувати будь-яку криптовалюту, яку підтримує Binance, конвертація у фіатну валюту здійснюється автоматично. Віртуальну платіжну криптовалютну картку CardB можна додати до Samsung Pay та Apple Pay.У рамках партнерства Binance Pay та CardB представили спеціальну обмежену за часом промо акцію. Від 7 листопада 2023 року до 5 лютого 2024 року створення та поповнення віртуальної платіжної криптовалютної картки CardB за допомогою Binance Pay здійснюватиметься з фіксованою комісією $0.99 та без додаткової комісії з боку Binance або CardB. Користувачі можуть вибрати відповідний тариф і використовувати картку відповідно до обраної передплати."Партнерство з CardB — це ще один крок до надання користувачам Binance безмежних можливостей оплати в криптовалютах за допомогою Binance Pay. Ми вважаємо, що кожна людина повинна мати повний контроль та доступ до своїх фінансів у будь-який час та у будь-якому місці. Ми, у свою чергу, і надалі працюватимемо над створенням інноваційних продуктів та технологій, які полегшують використання та впровадження криптовалют, надаючи фінансову свободу для користувачів Binance”, - Кирило Хом’яков, генеральний менеджер Binance в CEE та Центральній Азії.