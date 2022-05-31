Мережа Фокстрот спільно з Binance підключає новий спосіб розрахунку

31 мая 2022, 12:15

Binance та Фокстрот анонсували можливість розрахунку за електроніку, побутову техніку та будь-які інші товари в мережі магазинів всеукраїнського ритейлера із використанням технології Binance Pay.

Фокстрот став першим й ексклюзивним партнером серед ритейлерів побутової та електронної техніки в Україні, що інтегрувався зі світовим лідером Binance у цьому напрямку. Для мережі як омніканального продавця – це, передусім, новий досвід партнерства, а також можливість розширення аудиторії бренду. Оплата за допомогою Binance Pay доступна на сайті foxtrot.ua та у роздрібних магазинах мережі.

Компанія Фокстрот всіляко підтримує курс на цифровізацію продажів. За останній рік ми підключили низку безконтактних видів оплати на сайті, в чат-боті, з використанням кьюар-коду тощо. Наступний крок – підключення опції з розрахунку Binance Pay. Навіть в таких складних умовах, як війна, нам вдалося реалізувати цю ініціативу, розпочату нашими командами наприкінці 2020 року, – прокоментував запуск нової опції Олексій Зозуля, СЕО Фокстрот. – Ми сподіваємося, що докладені зусилля допоможуть нашим покупцям оплачувати покупки у найбільш зручний спосіб.

Binance – це провідна світова блокчейн-екосистема та постачальник криптовалютної інфраструктури з комплексом фінансових продуктів, що включає найбільшу за обсягом біржу торгівлі цифровими активами. Платформа Binance, якій довіряють мільйони людей у світі, має на меті надати свободу грошей для користувачів. Вона пропонує унікальний портфель криптовалютних продуктів та можливостей, таких як: торгівля та фінанси, освіта, дослідження, благодійність, інвестиції та інкубація, децентралізація та інфраструктурні рішення, та багато іншого.

Ми почали працювати над цим масштабним проектом із компанією Фокстрот ще до війни, але зараз вирішили завершити інтеграцію та запустити його для якнайшвидшого відновлення економіки. Український бізнес завжди був дуже прогресивним у впровадженні зручних платіжних рішень, – сказав генеральний менеджер Binance в Україні Кирило Хом'яков. – Binance завжди пропонує своїм користувачам найновіші, інноваційні та передові продукти. Об’єднавши зусилля з компанією Фокстрот, ми надаємо нашим клієнтам унікальну можливість оплати товарів за допомогою Binance Pay. Для нас це перша інтеграція Binance Pay з e-commerce партнером в Україні, і ми сподіваємось продовжити розвиток у цьому напрямі.

Зазначимо, протягом останніх двох років Фокстрот сприяє розвитку безконтактних видів розрахунку:

- на сайті foxtrot.ua можна оплатити товар платіжною карткою через LiqPAY.

- першими в Україні серед продавців побутової техніки підключили новий спосіб оплати через чат-бота FOXTROT у вайбері та телеграмі;

- підключили платіжний сервіс mVisa QR, завдяки якому покупець може оплатити товар, відскануваши кьюар-код, навіть не підходячи до каси.

- перейшли на видачу електронних фіскальних чеків. За 2021 рік разом з покупцями Фокстрот заощаджено 185 км паперу в аркушах формату А4, зберігши від вирубки 3,5 тонни дерев на виготовлення цього паперу.

А відтепер для оплати за допомогою Binance Pay клієнтам необхідно лише:

- перейти на сайт Фокстрот.

- обрати бажані товари з асортименту магазину, заповнити всі необхідні дані та перейти до поля оплати.

- серед запропонованих способів оплати обрати Binance Pay та підтвердити оплату у мобільному додатку Binance.

- для розрахунку у роздрібному магазині – звернутися до продавця-консультанта, який сформує QR-код для оплати.

З нагоди запуску цієї колаборації для покупців Фокстрот оголошено розіграш заохочень від Binance, що триватиме з 27 травня до 27 червня 2022 р. Переможці будуть обрані випадковим чином і отримають подарункові карти Binance , а також лімітовані пам’ятні NFT.

Купуйте будь-який товар в онлайн-магазині Фокстрот чи офлайн-магазині за допомогою Binance Pay та обирайте у списку спосіб платежу – Binance Pay. Майбутнє стає реальністю вже сьогодні!