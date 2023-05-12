Потужні зарядні станції для швидкої зарядки електромобіля від компанії LAPP

12 мая 2023, 21:13

Рішення для тих, хто хоче заряджати свій електромобіль вдома, але при цьому не хоче втратити переваги мобільної зарядної станції.

Пристрій підключається до мережі через звичайну побутову або промислову розетку та підвішується за допомогою відповідного настінного кріплення. Вдома він завжди має своє постійне місце.

Якщо він знадобиться в дорозі, його можна легко від'єднати від тримача та взяти з собою.

Прямий контакт представництва LAPP в Україні: Олександр 067 447 15 20

Детальніше в шапці профіля або на сайті: https://bit.ly/3prTE1Q