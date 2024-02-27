Вибір техніки для дому та державної установи: відмінності

27 февраля 2024, 14:05

Вибір побутової техніки для дому, бізнесу чи державної установи потребує відповідних знань та вигідних умов. Якою буває техніка, як вибрати потрібну модель та де її придбати? Стаціонарні магазини чи побутова техніка оптом онлайн? Ця стаття допоможе проаналізувати основні види та критерії підбору, щоб отримати якісні пристрої недорого.

До побутової техніки належить широкий спектр пристроїв, завдання яких обслуговувати потреби людини. В більшості випадків обладнання спрямоване на полегшення домашніх завдань, комфортного повсякденного життя. Моделі приладів можуть відрізнятися за призначенням, габаритами, типом установки, функціоналом та іншими параметрами.

Розділяють побутову техніку на:

кухонні пристрої (холодильник, посудомойка, духовка, плита й т. п.).

пристрої для догляду та прибирання (пральні машини, фени, стайлери, праски, відпарювачі, пилососи, мийники вікон та ін.);

обчислювальне та вимірювальне обладнання (калькулятор, таймер, годинник, термометр)

електроніку та гаджети (смартфони, планшети, смарт годинники, зарядні пристрої, павербанки, проектори та подібне).

Вибір якісної та ефективної побутової техніки завдання не просте. Асортимент варіантів вражає. Кожен бренд пропонує декілька варіантів обладнання, вбудовані або окремостоячі моделі, з базовими можливостями та додатковим функціоналом.

Менеджери спеціалізованого інтернет-магазину з продажу побутової техніки та електроніки 2win рекомендують звернути увагу на такі аспекти:

1. Визначитися з метою покупки техніки, завданнями, які вона буде виконувати. Допоможуть технічні характеристики пристрою де вказано функціонал, потужність, енергоефективність та інші важливі дані. Важливо, прийшовши у стаціонарний магазин чи на сайт онлайн продажу чітко розуміти для чого потрібно купити ту чи іншу модель. Відштовхуючись від цього простіше обрати розмір та можливості, потребу в додаткових опціях та ін.

2. Виробник. На ринку є сотні компаній, спеціалізація котрих випуск побутової техніки. Слід ознайомитися з відгуками як про бренд, так і про конкретний вид техніки, а можливо й про модель. При покупці якісного товару завжди доступно попросити сертифікати на товар, оформити гарантійні талони від виробника. Обов'язково перевірити техніку на працездатність - це можна здійснити як у стаціонарних точках продажу, так і при отриманні інтернет замовлення на пошті.

Ще у 2014 році вийшла постанова КМУ від 01.03.14 р. № 65, в якій вказано на заборону покупки побутової техніки державними установами. Основа взята з контексту введення режиму економії і зменшення випадків недоцільного використання бюджетних коштів. Але у багатьох закладах медицини, освіти, соціального захисту та установ подібного призначення не обійтись без цілого списку техніки. Це пральні машини, холодильники, праски, пилососи, телевізори, які до всього ж мають відповідати чітко прописаним санітарним нормам. Великий список техніки доповнює навчальний процес: швейні машинки, електроінструменти, праска, електрочайник, електрична плита та мікрохвильова піч, телевізор, відеомагнітофон, проектор, камера, планшети, смартфони та комп'ютери.

Без застосування побутових приладів складно уявити життєдіяльність багатьох державних установ. Тому в кошторисах часто приписують видатки на таке обладнання, при цьому чітко враховують відповідність нормам. Без кавоварки чи холодильника для напоїв керівника, звісно, в цілях економії, можна обійтися.

Вигідним рішенням замовити побутову техніку у великій кількості одиниць стане оптовий інтернет-магазин. Це доступна ціна, яка дозволить зекономити бюджет та доставка в усі регіони України.