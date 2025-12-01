LG оголошує про організаційні зміни на 2026 рік

1 декабря 2025, 11:45

Компанія LG Electronics (LG) оголосила, що Лю Чже Чхоль обійме посаду генерального директора з 1 грудня.Пан Лю успішно керував компанією LG Home Appliance Solution (HS), забезпечуючи сталий ріст завдяки розширенню B2B-операцій, бізнес-моделям на основі передплати та прямих продажів споживачам, а також сприяв збереженню лідерства на ринку завдяки основним перевагам LG у сфері побутової техніки.Як генеральний директор, пан Лю зосередиться на розширенні лідерської стратегії LG, яка базується на наданні користувачам унікальних переваг, зі сферипобутової техніки на всю компанію, що дозволить ще більше підвищити її конкурентоспроможність і потенціал зростання.Пан Лю почав працювати в компанії Goldstar (нині LG Electronics) у 1989 році як дослідник у Центрі досліджень побутової техніки. Майже половину своєї кар'єри він присвятив дослідженню та розробці побутової техніки, набувши глибоких технічних знань, які сформували його підхід до управління. З 2021 року він обіймає посаду голови компанії H&A (нині HS), завдяки чому LG стала світовим лідером серед брендів побутової техніки.Попри затримку у відновленні споживчих настроїв і посилення конкуренції на ринку, він зміцнив лідерство флагманських продуктів, одночасно заклавши основу для сталого зростання завдяки постійним дослідженням і розробкам. Він також розширив бізнес-портфель компанії HS, розвиваючи послуги з передплати на побутову техніку, онлайн-канали та сфери B2B-бізнесу, такі як вбудована побутова техніка й компонентні рішення.Вільям Чо піде у відставку, щоб забезпечити здорову передачу повноважень після того, як він заклав міцний фундамент для сталого зростання протягом чотирьох років на посаді генерального директора.Пан Чо, який приєднався до LG у 1987 році й присвятив компанії 37 років, розширив бізнес LG за межі побутової техніки на такі сектори, як мобільність і комерційні приміщення. Він також сформував середньо- та довгострокову стратегію розвитку LG як компанії, що пропонує рішення для розумного життя, які об'єднують і розширюють досвід клієнтів у різних сферах. Його стратегічний напрямок надавав пріоритет ефективності в основних видах діяльності, зростанню в галузях B2B, не апаратного забезпечення та прямих продажів споживачам, розширенню на високопотенційні ринки Глобального Півдня та дослідженню нових сфер бізнесу, кожна з яких стала ключовою віхою в майбутній стратегії зростання LG.З метою подальшого прискорення масштабування двох ключових напрямків бізнесу LG у сегменті B2B — автомобільних рішень та систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря — компанія призначила на посаду президента Еун Сеок-Хюна, керівника підрозділу автомобільних рішень (VS), та Джеймса Лі, керівника підрозділу екологічних рішень (ES).Квак До-йон, який має великий досвід у сфері продажів та стратегії в компанії HS Company і глибоке розуміння глобальних ринків, був призначений регіональним представником LG Electronics у Північній Америці й головою LG Electronics USA.Організаційні зміни цього року спрямовані на підвищення ефективності та формування більш гнучкої системи ухвалення рішень, здатної швидко реагувати на зовнішні зміни, а також на посилення вибіркових і фокусних операцій для прискорення середньо- та довгострокової портфельної стратегії LG.LG збереже наявну структуру з чотирьох компаній, забезпечуючи швидке та відповідальне прийняття рішень на рівні компанії. Схожі та суміжні функції в різних бізнес-організаціях будуть інтегровані для оптимізації операцій і підвищення ефективності виконання.З призначенням пана Лю на посаду генерального директора виконавчий віцепрезидент Бек Сун-те, який раніше очолював підрозділ Kitchen Solutions Business, візьме на себе керівництво компанією HS. Бек зміцнив глобальну конкурентоспроможність побутової техніки, очолюючи підрозділи Living Solutions і Kitchen Solutions Business, і має всі можливості для просування глобальних виробничих стратегій в умовах мінливого ринку. Керівники компаній Media Entertainment Solution (MS), VS і ES залишаться на своїх посадах, щоб забезпечити послідовність і стратегічний розвиток.Паралельно з підвищенням організаційної ефективності LG створює нові механізми для прискорення розвитку перспективних бізнес-напрямків, зокрема ОВіК, webOS і робототехніки.Компанія HS створить підрозділ HS з міжнародних B2B-продажів для розвитку глобального бізнесу в сегменті вбудованої техніки та бізнесу, орієнтованого на забудовників, а також підвищить статус підрозділу вбудованої техніки/кухонної техніки до рівня окремого бізнесу.Буде створено нову лабораторію HS Robotics Lab, яка об'єднає окремі функції лабораторії Advanced Robotics Lab, що належить до Головного технологічного управління. Керівником лабораторії стане науковий співробітник Лі Чже-вук, який очолював проєкт Humanoid Robot Task.Компанія MS об'єднає свої телевізійний та ІТ-бізнеси в єдиний бізнес з виробництва дисплеїв і створить групу з розробки дисплейних продуктів для підвищення конкурентоспроможності продукції. Відділ рекламного бізнесу webOS буде підвищено до статусу бізнесу для посилення підтримки розширення операцій із надання послуг на базі webOS.Компанія ES створить новий підрозділ прикладного бізнесу, який буде зосереджений на рішеннях у галузі ОВіК для охолодження центрів обробки даних, вентиляції, холодильного обладнання й атомної енергетики, а також запустить підрозділ ES M&A та підрозділ ES з міжнародних продажів для підтримки локалізованих комплексних операцій за кордоном.У межах Головного технологічного управління нова лабораторія передових досліджень HS підвищить конкурентоспроможність фундаментальних технологій. Також буде створено лабораторію обчислювальних технологій наступного покоління для зміцнення лідерства в таких нових напрямках, як квантові та розподілені обчислення й технології безпеки наступного покоління.Для забезпечення трансформації компанії в напрямку штучного інтелекту наявні підрозділи Центр DX та Відділ інновацій бізнес-процесів будуть об'єднані в нову організацію — Центр AX. Під керівництвом старшого віцепрезидента Чо Чон-бума, колишнього керівника Центру DX, Центр AX відповідатиме за впровадження штучного інтелекту, підвищення операційної ефективності, розвитку досліджень і розробок і посилення потенціалу співробітників.Усі призначення та структурні зміни набувають чинності 1 грудня 2025 року, а підвищення — 1 січня 2026 року.