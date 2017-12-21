LG и Meridian Audio будут вместе делать передовые аудиорешения

21 декабря 2017, 12:15

LG Electronics и Meridian Audio объявили о старте сотрудничества для создания высокопродуктивных аудиорешений.

LG, лидер рынка инновационных технологий, и компания Meridian объединяют усилия, чтобы подарить пользователям новый опыт прослушивания и воспроизведения звука.



Компания LG Electronics начинала свой путь с производства радиоприемников для локального рынка Южной Кореи. На сегодняшний день LG имеет богатый опыт разработки аудиорешений для пользователей по всему миру. Сотрудничество с английской компанией Meridian и численные исследования в области звука позволяют создать новый уровень акустических технологий. LG и Meridian подписали соглашение о сотрудничестве для реализации различных аудиопродуктов LG, включая саундбары и беспроводные динамики.



С момента основания более 40 лет тому компания Meridian остается лидером и движущей силой рынка высококачественного звучания. Будучи новатором отрасли цифровой обработки сигналов (DSP) и психоакустики, Meridian задает тенденции рынку. Компания играет важную роль в развитии и внедрении революционных аудиотехнологий, таких как Hi-Res Audio (аудио высокого разрешения) и MQA, а также является создателем первого в мире цифрового активного громкоговорителя. Кроме того, компания Meridian установила новый стандарт в автомобильной отрасли, создав в 2012 году первую 3D-систему объемного звучания для автомобилей.



«Сотрудничество с компанией Meridian – яркий пример приверженности LG созданию премиальных аудиосистем, лучших в своей категории, – сказал Сео Йонг-Чже, руководитель подразделения CAV компании LG Home Entertainment. – Данное партнерство позволяет открыть новые мультимедийные возможности для клиентов LG по всему миру».



Джон Бучанан, руководитель Meridian Audio, прокомментировал: «Мы очень рады сотрудничеству с мировым лидером LG и уверены, что наш опыт и общие ценности позволят нам занять первые позиции на рынке инноваций в долгосрочной перспективе».



