LG готовит анонс новой линейки аккустики с интелектуальными возможностями

30 декабря 2017, 11:50

Компания LG Electronics (LG) представит на международной выставке пользовательской электроники CES 2018 премиальную линейку интеллектуальных аудиопродуктов, которая изменит представление пользователей об акустических системах. Модельный ряд 2018 года будет поддерживать передовую аудиотехнологию Meridian Audio для воспроизведения чистого и объемного звука. В следующем году LG продемонстрирует широкий ассортимент продуктов для любителей музыки и кино – впечатляющий саундбар с Dolby Atmos, портативный Bluetooth-динамик и динамик с поддержкой искусственного интеллекта.



Новый саундбар LG SK10Y поддерживает мощность 550 Вт, 5.1.2-канальный звук и технологию Dolby Atmos. Уникальность технологии заключается в следующем: звуковые объекты можно расположить в любой точке трехмерного пространства, чтобы получать реалистичный звук с различных направлений. Это позволяет создать завораживающую звуковую атмосферу в любом помещении. Также SK10Y оснащен различными мощными динамиками для погружения слушателей в новое измерение. Пользователи могут настраивать громкость динамиков и оптимизировать звук в зависимости от высоты потолков в комнате.



Благодаря сотрудничеству LG и Meridian Audio, SK10Y поддерживает инновационную технологию улучшенного звука, чтобы подарить пользователям новый опыт прослушивания любимых треков. Будучи новатором в области высокоэффективной цифровой обработки звука (DSP) и психоакустики, компания Meridian оснастила SK10Y первоклассными функциями, включая технологии Bass и Space, что позволяет погрузить слушателей в мир утонченного звучания – вне зависимости от положения в помещении, звук воспринимается более точным и детализированным. Технология настройки высоты звучания (Height Elevation) от Meridian обеспечивает сверхточное воспроизведение музыкальных композиций. Кроме того, LG SK10Y проигрывает аудио в формате lossless для точного воссоздания оригинальной студийной записи. Новый динамик поддерживает аудио с частотой до 40 кГц, а также функцию восстановления качества звука, чтобы улучшить стандартные аудиофайлы до уровня 24 бит/192 Гц.



У SK10Y изящный и минималистичный внешний вид, который прекрасно дополнит дизайн телевизоров линеек LG 2018 OLED и SUPER UHD. Устройство также можно подключить к другим динамикам и "умной" технике с поддержкой Chromecast. Необходимо просто произнести команду "OK, Google" – по запросу проигрывается любимая песня, подкаст или аудиоклип с любого потокового сервиса.



Портативный динамик LG серии PK с поддержкой инновационных функций можно взять с собой в любое приключение. Благодаря передовой технологии Meridian Audio, динамик серии PK воспроизводит чистые басы, а также поддерживает функцию настройки вокала. Эти динамики совместимы со стандартом Apt-X HD Bluetooth для воспроизведения потоковой 24-битной музыки с помощью беспроводных технологий, что приближает звучание к оригиналу. Чтобы создать незабываемые визуализации в динамике предусмотрен режим Dynamic Party Lighting, который включает динамическую подсветку в такт музыке. Все 3 модели динамиков серии PK имеют прочную конструкцию и удобный захват для простоты использования.



LG представит на сцене выставки CES 2018 первый премиальный аудиопродукт с использованием искусственного интеллекта – динамик LG ThinQ. LG ThinQ не только обеспечивает звучание высокого качества, но также поддерживает функции виртуального помощника Google Assistant. LG и Google создали LG ThinQ – цифрового ассистента с удобным персонализированным интерфейсом для подключения к "умным" устройствам. Так, благодаря динамику LG ThinQ можно включать бытовую технику LG с помощью простых голосовых команд: "OK, Google, включи очиститель воздуха". Кроме того, поддержка технологии Meridian Audio обеспечивает динамику звучание, которому нет равных. Также LG ThinQ воспроизводит высококачественный звук в формате lossless.



Специально для любителей ярких и громких вечеринок LG создал несколько динамиков с мощными мультимедийными возможностями. Новые акустические устройства "все в одном" для вечеринок поддерживают ряд передовых технологий, а именно мощность 1800 Вт, DJ-функции, караоке и функции подсветки. Динамики LG для вечеринок имеют надежную конструкцию, удобный интерфейс и различные опции для загрузки или стриминга огромного количества танцевальных треков.

Линейки сандубаров, портативных динамиков, акустических систем для вечеринок LG 2018 года, а также интеллектуальный динамик LG ThinQ будут продемонстрированы на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе.