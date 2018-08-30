LG расширяет премиальную линейку SIGNATURE

30 августа 2018, 12:45

Компания LG Electronics (LG) представит расширенную линейку LG SIGNATURE на выставке IFA 2018 в Берлине.

Линейка пополнится новыми премиальными продуктами, а именно винным шкафом, сушильной машиной и холодильником с нижней морозильной камерой.



Концепция The Art of Essence вдохновила на создание единой философии бренда LG SIGNATURE, запуск которого состоялся в 2016 году. Новые продукты линейки LG SIGNATURE лишились всех тех качеств, которые отвлекают от истинной сути бренда. В результате продукты получили усовершенствованный дизайн и исключительные характеристики, подчеркивающие статус владельцев премиальной техники.



Эксклюзивный винный шкаф линейки LG SIGNATURE вмещает до 65 бутылок и имеет изящный металлический дизайн. Шкаф оснащен большим количеством инновационных технологий, среди которых Multi Temperature Control («Мультитемпературный контроль»), создающей оптимальные условия для хранения различных сортов вина. Холодильное отделение в винном шкафу LG оснащено Automatic Lift («Автоматический подъем»), что позволяет легко достать бутылку вина с помощью простого нажатия кнопки. Благодаря функции распознавания голоса открываются дверцы и включается внутренняя подсветка холодильника, что позволяет увидеть его содержимое через затемненное стекло. Это значительно экономит электроэнергию и препятствует попаданию нежелательного солнечного света.



В этом году инновационная сушильная машина для одежды дебютирует в линейке LG SIGNATURE. Сушильная машина обрабатывает до 10 кг одежды, автоматически определяет объем загрузки белья в барабане, а также настраивает соответствующие параметры без дополнительного вмешательства пользователя. Функция быстрой сушки дополнена продвинутой системой автоматической очистки конденсатора (Condenser Automatic Cleansing System). Система использует проточную воду для очистки детали от пыли. Благодаря этому устройство стабильно функционирует при пиковой производительности.



Новый холодильник с нижней морозильной камерой линейки LG SIGNATURE оснащен инновационными функциями, включая Automatic Lift («Автоматический подъем»). Она позволяет поднять ящик на уровень глаз для удобного доступа к продуктам. Улучшенная функция Auto Door Open («Автоматическое открытие дверцы») определяет приближение пользователя к холодильнику и автоматически открывает дверцу в два раза шире, чем ранее. Это повышает степень удобства использования холодильника, когда руки заняты продуктами.

Чтобы подчеркнуть эстетичность дизайна и новейшие технологии винного шкафа LG SIGNATURE, компания LG сотрудничала с Джеймсом Саклингом, всемирно известным во всем мире винным критиком. Его мнение высоко ценится в международном винном сообществе. 30 и 31 августа 2018 года Дж. Саклинг проведет несколько дегустаций вина для VIP-гостей выставки IFA на стенде LG SIGNATURE в комплексе Messe Berlin. В ходе дегустаций будут продемонстрированы возможности и характеристики винного шкафа от LG, которые способствуют сохранению вкусовых свойств вина. Также на стенде будут представлены образцы лучших сортов вина от французской винодельни Lou Dumont.«Сочетание элегантного дизайна и передовых технологий, а также приверженность философии бренда The Art of Essence – это и есть линейка LG SIGNATURE, – сказал Дахюн Сонг (Song Dae-hyun), президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution. – Расширение линейки LG SIGNATURE до семи продуктов позволит еще большему количеству потребителей познакомиться с премиальной бытовой техникой, которая напоминает произведение искусства».Посетители IFA 2018 смогут увидеть новинки линейки LG SIGNATURE на стенде компании в Зале 18.