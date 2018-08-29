Европейский дебют линейки техники SIGNATURE KITCHEN SUITE

29 августа 2018, 9:45

Компания LG Electronics (LG) представит на выставке IFA 2018 в Берлине линейку встраиваемой кухонной техники премиального уровня SIGNATURE KITCHEN SUITE, созданную специально для европейского рынка.

Новый модельный ряд разработан для самых взыскательных пользователей и настоящий ценителей европейского стиля и образа жизни.



Интеллектуальные решения встраиваемой техники SIGNATURE KITCHEN SUITE будут продемонстрированы в собственной выставочной зоне под открытым небом комплекса Berlin Messe, за пределами главной экспозиции LG в Зале 18. Эта информативная и интерактивная выставочная зона напоминает плавающий сад в городском оазисе, где демонстрируется вся линейка продуктов LG в рамках крупнейшей в Европе торговой выставки бытовой техники и электроники IFA 2018.



SIGNATURE KITCHEN SUITE предлагает новые возможности для европейского рынка кухонь категории «люкс». При создании этой линейки были использованы технические ноу-хау компании LG, ее огромный профессиональный опыт и лидерство в области дизайна. Для многих европейских кухонь характерна компактность. Это порождает спрос на встраиваемую технику, которая позволяет использовать пространство максимально творчески и эффективно. Для бизнес-стратегии компании LG важно оставаться конкурентоспособными в сегменте высококачественной встраиваемой техники для кухни из-за сильных позиций Европы на рынке бытовой техники премиум-класса. Линейка SIGNATURE KITCHEN SUITE дебютирует на европейском рынке в конце этого года – сначала в Италии, а затем и на других ключевых рынках этого региона.



SIGNATURE KITCHEN SUITE – это олицетворение духа высочайшего мастерства, инновационного дизайна, премиального сервисного обслуживания, а также гарантия высокой производительности и расширенной вместительности. Именно поэтому в рамках европейского запуска LG сотрудничает с высококлассными итальянскими экспертами по дизайну кухни для идеального сочетания формы и функций. Работа с итальянскими компаниями Valcucine и Arclinea по производству высокотехнологичных кухонь позволяет SIGNATURE KITCHEN SUITE идеально актуализировать концепции минимализма, лаконичности и автоматизации. Новая линейка разработана с целью идеальной интеграции в существующие пространства, чтобы сформировать прекрасную кулинарную среду, соответствующую различным предпочтениям потребителей. SIGNATURE KITCHEN SUITE будет доступна в нескольких вариантах – от стильной отделки панелей и сдержанной элегантности до гладкой нержавеющей стали и более модернового стиля.



С SIGNATURE KITCHEN SUITE пользователей ждет незабываемый кулинарный опыт. Полный набор техники включает духовой шкаф, индукционную варочную панель, холодильник, посудомоечную машину, винный шкаф и кофемашину эспрессо. Хозяек порадует огромное количество возможностей и передовых функций духового шкафа. С помощью функций пара и конвекции в нем можно приготовить полезные и вкусные блюда. Функция ProHeat предназначена для равномерного распределения тепла по всей духовке, а Speed Clean – для быстрой и легкой очистки печи от брызг и запекшихся остатков продуктов. LG впервые представит линейку винных шкафов в рамках европейской презентации SIGNATURE KITCHEN SUITE, новую серию встраиваемых духовых шкафов с отделкой декоративными панелями, а также мощную посудомоечную машину с функцией пара.



Кроме того, техника SIGNATURE KITCHEN SUITE поддерживает возможности интеллектуального подключения по Wi-Fi, что делает эти устройства полностью совместимыми с платформами ИИ, такими как Google Assistant и Amazon Alexa. Интеллектуальное подключение позволяет владельцам осуществлять множество операций дистанционно: например, поиск рецептов с использованием таких приложений, как Innit, SideChef и Drop; загрузка рецептов непосредственно в меню духового шкафа и его предварительный прогрев, настройка нужного режима приготовления, а также контроль всех операций на кухне.

Приглашаем гостей выставки IFA 2018 посетить стенд LG в Зале 18, чтобы увидеть линейку премиальной встраиваемой техники SIGNATURE KITCHEN SUITE.