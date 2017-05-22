LG представляет линейку бытовой техники с поддержкой Google Home

22 мая 2017, 9:45

Компания LG Electronics (LG) анонсировала на конференции Google I/O выход линейки "умной" бытовой техники.

Новые устройства для дома полностью совместимы с виртуальным помощником Google Assistant и Google Home для быстрого подключения и простоты использования. Уже в этом месяце компания выпустит премиальную линейку LG SIGNATURE в США. LG представит новые модели стиральной и сушильной машин, холодильника и духового шкафа, очистителя воздуха, кондиционера и роботизированного пылесоса с поддержкой системы Google Home. Даты старта продаж устройств на других рынках будут объявлены дополнительно.



Google Home открывает для пользователей LG новые возможности и доступ ко всем функциям Google Assistant. Совместимость с Google Home дает огромные преимущества и повышает удобство использования подключенной бытовой техники. Например, пользователи могут проверять время до завершения цикла стирки на стиральной машине LG SIGNATURE, давать задания холодильнику LG SIGNATURE для генерации большего объема льда, или настраивать термостат кондиционера LG с помощью простых голосовых команд системы Google Home.



Посетители конференции Google I/O на собственном опыте убедились, как просто присоединять и использовать очиститель воздуха LG SIGNATURE благодаря Google Home. Виртуальный помощник Google Assistant помогает легко получать актуальные данные о качестве воздуха в помещении, а также дает вербальную обратную связь об эксплуатационном состоянии устройства.



"LG и Google показали пользователям, как просто оснастить дом удобными и "умными" устройствами. Вам не нужно получать степень по ядерной физике, чтобы создать собственный "умный" дом, – заявил Сон Дэ-Хен, президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solutions. – Мы планируем продолжить наше сотрудничество с Google и другими инновационными компаниями, чтобы воплотить мечту об "умном" доме для каждого пользователя в ближайшем будущем".



Бытовая техника LG SIGNATURE – первая линейка компании, совместимая с виртуальным помощником Google Assistant и Google Home. LG оснащает все продукты инновационными решениями, ультрасовременными технологиями и привлекательным дизайном, чтобы удовлетворяют требования разных категорий пользователей. Компания предлагает поддержку Google Home такими устройствами бренда, как LG Hom-Bot Turbo+ и "умный" кондиционер, а также планирует расширить линейку другими продуктами.