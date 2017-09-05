LG SMART получила поддержку Amazon Alexa и Google Assistant

5 сентября 2017, 9:45

LG традиционно продолжает работать над расширением стратегии партнерства в сфере развития технологий для «умного дома».LG стремится сотрудничать с максимально возможным количеством различных смарт-платформ и услуг. Следуя стратегиям «Открытое партнерство», «Открытая платформа» и «Открытое подключение», LG постепенно создает собственную смарт-экосистему. Компания расширяет и совершенствует смарт-линейку, в которую входит не только интеллектуальная бытовая техника, но и роботы-гиды, роботы-пылесосы и роботы-газонокосилки. С 1 по 6 сентября компания LG демонстрирует продукцию линейки «Умный дом» на международной выставке бытовой электроники IFA 2017 в Берлине.Вся бытовая электроника LG 2017 года имеет встроенный модуль Wi-Fi. Благодаря этому можно легко подключать друг к другу различные девайсы. Смарт-холодильник LG InstaView Door-in-Door работает на собственной платформе LG webOS и совместим со всеми удобными функциями голосового сервиса Amazon Alexa. Выполняя более 15 000 команд, Alexa может управлять тысячами интеллектуальных бытовых устройств, воспроизводить музыку, договариваться об обслуживании автомобилей, контролировать работу приборов на расстоянии и многое другое.Нововведение этого года – вся бытовая техника LG для обустройства «умного дома» теперь совместима с сервисом Google Assistant. Так, используя Google Home, телефон с Android OS или iPhone, вы можете управлять подключенными устройствами с помощью громкой связи. Google Assistant позволяет выполнять ряд задач, например, проверять, сколько времени осталось до завершения цикла стирки, либо контролировать уровень температуры в холодильнике. Благодаря тому, что ассистент Google Home имеет функцию распознавания голосов, управлять электроприборами могут все члены семьи.Помимо Amazon Alexa и Google Assistant, LG также использует собственную интеллектуальную систему голосового контроля Deep ThinQ. SmartThinQ Hub – центральное устройство платформы LG Smart Home, которое собирает информацию со смарт-устройств, а также приборов, подключенных к датчикам SmartThinQ через Wi-Fi, Zigbee и Bluetooth. Информация выводится в виде уведомлений на ЖК-дисплее или озвучивается через встроенный динамик.Во время выставки в Берлине LG впервые в Европе демонстрирует интеллектуальных роботов. Робот-хедлайнер – легко управляемый Hub Robot. Это не простой робот-помощник: Hub Robot использует технологию распознавания голосов для подключения к другим смарт-устройствам LG. Вербальная команда – это все, что требуется для управления роботом, который может регулировать температуру стирки, дистанционно включать и выключать кондиционер и многое другое.Робот-гид и робот-пылесос для аэропортов – базовые модели, разработанные по инициативе LG по созданию роботов-помощников для использования вне дома. Благодаря системе распознавания голоса от LG, робот-гид понимает корейский, английский, китайский и японский – четыре самых популярных языка в международном аэропорту Инчхон. Быстро отсканировав посадочный талон пассажира, робот предоставляет информацию о рейсе, а также о времени и погоде в городе назначения. В настоящее время робот «работает» в крупнейшем аэропорту Кореи, где встречает пассажиров и оперативно сопровождает опаздывающих в зону вылета.Робот-газонокосилка от LG, который дебютирует в Европе на выставке IFA, стрижет газоны аккуратно и, что немаловажно, безопасно. Благодаря использованию тех же усовершенствованных датчиков, что и у роботов-помощников для аэропортов, робот всегда определяет свое местоположение, отслеживает все видимые препятствия, например, деревья и изгороди, и максимально точно выполняет свою работу.