“Умные” новинки для функционального дома и красивого интерьера от Lenovo

5 января 2022, 11:15

В рамках выставки CES компания Lenovo представила “умные” новинки – Lenovo Smart Clock Essential с встроенным голосовым помощником Alexa и новые док-станции Lenovo Ambient Light Dock.

Также компания представила обновления для Lenovo Smart Frame, включая смарт-концепцию Fitness.

Современные технологии предоставляют широкий выбор смарт-техники для модернизации дома. Компания Lenovo представила новые “умные” часы Smart Clock Essential со встроенным голосовым помощником Alexa. Это новейшее устройство – часть инновационной линейки для “умного” дома от Lenovо. Устройство разработано для того, чтобы сделать домашнюю жизнь проще, удобнее и веселее – достаточно просто сказать "Привет, Alexa".

Lenovo Smart Clock Essential – это многофункциональные “умные” часы для любой комнаты с возможностью пользоваться подсказками и помощью Alexa1, и всегда оставаться на связи. Alexa не только помогает добавлять товары в корзину Amazon, но и давать команды смарт-дому. Для управления устройствами “умного” дома с помощью голоса – достаточно найти значок "Работает с Alexa" на розетках, светильниках и т.д.

С большим и прочным светодиодным дисплеем на Lenovo Smart Clock Essential можно посмотреть время или узнать прогноз погоды, находясь в любой части комнаты, или воспользоваться Alexa. Новое устройство создано, чтобы стать надежным помощником на ночном столике. Чтобы отключить будильник, пользователю достаточно нажать на него, а с помощью автоматического затемнения экрана будет комфортнее засыпать. Смарт-часы разработаны без навязчивых камер и переключателя звука для микрофонов – пользователь может быть спокоен, зная, что его конфиденциальные данные защищены. Стильный и универсальный девайс с практически незаметным кабелем доступен в двух оттенках: синий (Misty Blue) и красный (Clay Red)3. Поверхность девайса обтянута мягкой на ощупь тканью, которая эстетично вписывается в любой домашний интерьер. Пользователю не придется волноваться о своем телефоне, разработчики предусмотрели полноразмерный USB-порт для удобной зарядки и отсутствия большого количества шнуров у кровати.

Любите слушать музыку во время отдыха дома? Lenovo Smart Clock Essential – это еще и “умный” динамик для воспроизведения песен через сеть Wi-Fi4 из Amazon Music, Spotify, SiriusXM и других приложений для музыки, а также аудиокниг и подкастов. Полнодиапазонный динамик мощностью до 3 Вт направлен вперед, наполняя комнату качественным звуком и нужной атмосферой. С новым устройством появилась возможность непрерывно слушать любимый контент по всему дому, объединяя отдельные колонки в группы. Например, чтобы сказать членам семьи "Ужин готов!" – необходимо установить динамик в каждой комнате и передать месседж по объединенной системе.

С новым устройством пользователь может продемонстрировать свой индивидуальный стиль, установив один из нескольких вариантов циферблатов часов. Также можно выбрать дополнительное устройство из растущей экосистемы умных аксессуаров5 от Lenovo. Компания предоставляет пользователю доступ к полному инструментарию для персонализации своих Smart Clock Essential со встроенным помощником Alexa. Начать обустройство своей собственной экосистемы можно с новой док-станции Lenovo Ambient Light Dock.

Смарт-часы от Lenovo можно использовать в качестве ночника для приятного рассеянного света в комнате. Инженеры предусмотрели восемь режимов освещения, среди которых есть однотонные цвета, такие как вишневый и синий океан, теплые тона заката и великолепный радужный свет. Благодаря ритмичному движению подсветки с плавно угасающими цветами – можно достичь момента Дзен. Чтобы выбрать любимую световую настройку, достаточно дважды коснуться верхней части Smart Clock Essential или воспользоваться голосовым помощником Alexa. Для переключения режимов предусмотрена настройка окружающего освещения с помощью голосовой команды или приложения Alexa.

Стильные док-станции Ambient Light в своем дизайне напоминают осьминога и морского льва. Вместе с уже доступной док-станцией для беспроводной зарядки Lenovo Wireless Charging Dock with Night Light6, представленной в прошлом году вместе с Lenovo Smart Clock 2, новинки предоставляют выбор каждому для персонализации смарт-часов от Lenovo. Док-станции помогают избавиться от ненужного беспорядка и проводов, пока смарт-девайс работает в режиме ночника или беспроводного зарядного модуля.

Инженеры также представили усовершенствованную фирменную рамку Lenovo Smart Frame. Обновления помогут пользователю заново взглянуть на любимые семейные снимки и украсить ими гостиную, спальню или рабочий кабинет. Для Lenovo Smart Frame больше не нужен аккаунт в Google Photos, достаточно лишь смартфона для загрузки снимков во встроенную память рамки. Также в обновленной версии появилась возможность оставлять близким и соседям по комнате виртуальные записки на экране со словами, например: "Удачи на экзамене" или "Будь дома в 5!". Их можно запланировать на определенное время, чтобы они оставались включенными только тогда, когда пользователю нужно, чтобы их увидели. Характеристики рамки также дополнили7 возможностью поддержки видеоканалов, как из локальной библиотеки телефона, так и из аккаунта Google Photos.

Если нравится публиковать фотографии в соцсетях – Lenovo Smart Frame скоро будет поддерживать Instagram, благодаря чему пользователь сможет быстрее делиться своими лучшими снимками.

Компания Lenovo постоянно инвестирует в будущие инновации. Частью растущей экосистемы для Lenovo Smart Frame стала смарт-концепция Smart Fitness. Новая разработка направлена на переосмысление традиционного неподвижного экрана рамки в интерактивный всплывающий экран. Новый фитнес-аксессуар5 поможет улучшить самочувствие пользователя. Устройство представляет собой тренажёр для запястья с Bluetooth, способный передавать фитнес-данные, статистику о скорости, весе и силе сопротивления, а также других факторов по мере увеличения скорости вращения мяча внутри корпуса. Устройство помогает пальцам, запястьям, рукам и плечам окрепнуть, а пользователь сможет отслеживать свои успехи в режиме реального времени через подключенную Lenovo Smart Frame. Команда Lenovo внедряет инновации и новые технологии в свои разработки, открывая возможности для расширения экосистемы Smart Frame.