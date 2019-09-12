12 сентября 2019, 14:15

Устройства из серии "Умный дом DIGMA" получили интеграцию с голосовым помощником "Алиса". Умные розетки и лампочки DIGMA теперь с помощником «Алиса» от компании Яндекс.

Подтверждена интеграция «Алисы» — популярного голосового помощника от Яндекса — в собственную линейку продукции серии «Умный дом DIGMA». Первыми из этой серии с «Алисой» научились «общаться» смарт-розетки и лампочки.Голосовой помощник Яндекса умеет распознавать речь человека, чтобы помогать с ежедневными бытовыми задачами: искать информацию в Интернете, делать различные подсказки, оповещения и многое другое.Мы рады объявить, что в DIGMA сделали первый шаг на пути к внедрению этого передового решения в свои устройства. Таким образом, розетки, лампочки — а в перспективе и другие устройства из «умной» линейки — получат голосовое управление для всех основных функций, что очень просто и удобно для всех пользователей. К примеру, достаточно будет произнести: «Алиса, включи свет на кухне» или «сделай ярче свет в прихожей», и система сама выполнит необходимые действия.