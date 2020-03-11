DIGMA DiPlug 200s: умная розетка с элегантным дизайном

11 марта 2020, 14:45

У DIGMA, производителя цифровой техники и электроники, появилась очередная новинка в собственной серии продукции «Умный дом DIGMA».

Новая умная розетка DiPlug 200s – хорошо зарекомендовавшее себя переиздание модели DiPlug 160m, но в новом, более компактном форм-факторе.



Как и все девайсы, представленные в линейке, новинка поддерживает Wi-Fi 802.11 b/g/n для выхода в Интернет, а также удалённое управление через фирменное мобильное приложение DIGMA SmartLife для операционных систем Android и iOS.



DiPlug 200s позволяет с лёгкостью управлять освещением и электроприборами в доме из любой точки мира – требуется только активное интернет-подключение. Организуйте включение устройств через сценарии: теперь с закатом свет загорается автоматически, а при высокой температуре включается кондиционер.



DIGMA DiPlug 200s поставит безопасность на новый уровень: теперь отпуск будет спокойным: создайте эффект присутствия при помощи света и не переживайте, если вдруг забыли выключить утюг.



DiPlug 200s поможет и молодым родителям с детьми, ведь теперь можно выключить питание розеток и не беспокоиться о дополнительных средствах защиты.



Возможно задавать управление розеткой на базе нескольких показателей сценариев: погода, температура на улице, влажность, качество воздуха и восход/закат.



Все эти данные автоматически синхронизируются на основе выбранного города и информации о нём в Интернете. Кроме ручного переключения и сценария, розетка может работать и по заданному таймеру.



DiPlug 200s представляет собой устройство стандарта подключения Euro/Schuko. Присутствует функция мониторинга энергопотребления и возможность удалённого управления по сети Wi-Fi.



Новинка поддерживают работу с «Алисой» – фирменным голосовым помощником компании «Яндекс». Розетка может управляться голосом при помощи док-станции, либо мобильного приложения SmartLife, которое может объединять несколько умных устройств в единую экосистему.



В комплект поставки входят: умная розетка DiPlug 200S и руководство пользователя.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DiPlug 200s:



Тип подключения: euro/schuko

Функция мониторинга энергопотребления

Интерфейс управления: кнопка Вкл./Выкл.

Светодиодная индикация: синий

Рабочий диапазон напряжений: ~110-240 В, 50/60 Гц

Максимально допустимая мощность нагрузки: 3,5 кВт (220 Вт)

Максимально допустимый общий ток нагрузки: 16 А

Рабочая влажность: ≤ 80%

Рабочая температура: от -5 до +40° С

Подключение: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 ГГц)

Материалы: пластик/поликарбонат V0

Размер устройства: 46,5 х 35 х 28 мм

Вес: 80 г





КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Умная розетка DiPlug 200S

Руководство пользователя