DIGMA DiPlug 200s: умная розетка с элегантным дизайном

У DIGMA, производителя цифровой техники и электроники, появилась очередная новинка в собственной серии продукции «Умный дом DIGMA».
Новая умная розетка DiPlug 200s – хорошо зарекомендовавшее себя переиздание модели DiPlug 160m, но в новом, более компактном форм-факторе.
Как и все девайсы, представленные в линейке, новинка поддерживает Wi-Fi 802.11 b/g/n для выхода в Интернет, а также удалённое управление через фирменное мобильное приложение DIGMA SmartLife для операционных систем Android и iOS.
DiPlug 200s позволяет с лёгкостью управлять освещением и электроприборами в доме из любой точки мира – требуется только активное интернет-подключение. Организуйте включение устройств через сценарии: теперь с закатом свет загорается автоматически, а при высокой температуре включается кондиционер.
DIGMA DiPlug 200s поставит безопасность на новый уровень: теперь отпуск будет спокойным: создайте эффект присутствия при помощи света и не переживайте, если вдруг забыли выключить утюг.
DiPlug 200s поможет и молодым родителям с детьми, ведь теперь можно выключить питание розеток и не беспокоиться о дополнительных средствах защиты.
Возможно задавать управление розеткой на базе нескольких показателей сценариев: погода, температура на улице, влажность, качество воздуха и восход/закат.
Все эти данные автоматически синхронизируются на основе выбранного города и информации о нём в Интернете. Кроме ручного переключения и сценария, розетка может работать и по заданному таймеру.
DiPlug 200s представляет собой устройство стандарта подключения Euro/Schuko. Присутствует функция мониторинга энергопотребления и возможность удалённого управления по сети Wi-Fi.
Новинка поддерживают работу с «Алисой» – фирменным голосовым помощником компании «Яндекс». Розетка может управляться голосом при помощи док-станции, либо мобильного приложения SmartLife, которое может объединять несколько умных устройств в единую экосистему.
В комплект поставки входят: умная розетка DiPlug 200S и руководство пользователя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DiPlug 200s:
Тип подключения: euro/schuko
Функция мониторинга энергопотребления
Интерфейс управления: кнопка Вкл./Выкл.
Светодиодная индикация: синий
Рабочий диапазон напряжений: ~110-240 В, 50/60 Гц
Максимально допустимая мощность нагрузки: 3,5 кВт (220 Вт)
Максимально допустимый общий ток нагрузки: 16 А
Рабочая влажность: ≤ 80%
Рабочая температура: от -5 до +40° С
Подключение: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 ГГц)
Материалы: пластик/поликарбонат V0
Размер устройства: 46,5 х 35 х 28 мм
Вес: 80 г
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Умная розетка DiPlug 200S
Руководство пользователя