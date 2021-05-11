Новые розетки DiPlug 400 и DiPlug 500 от DIGMA

11 мая 2021, 12:15

У DIGMA появились новинки в собственной серии продукции «Умный дом DIGMA».



Современные технологии неразрывно связаны с нашей повседневной жизнью и бытом. Для многих «умные» устройства уже давно перестали быть чем-то фантастическим, скорее, напротив — верными помощниками, которые упрощают многие процессы и действия, привычные нам.

Если же вы по какой-то причине ещё не познакомились с подобными девайсами, то неплохо будет начать с умных розеток: DiPlug 400 и DiPlug 500. Следуя простой логике, практически любой прибор, который вы подключите в них, тоже станет удалённо управляемым, а значит, и умным.Представленные новинки соответствуют стандарту подключения EU. И DiPlug 400, и DiPlug 500 имеют функцию мониторинга энергопотребления и возможность удалённого управления по сети Wi-Fi. Кроме того, розетки «дружат» с голосовыми помощниками — Марусей от Мейл.ру и Алисой от Яндекса.Помимо голосового, доступно управление устройствами из интерфейса мобильного приложения SmartLife, которое может объединять несколько умных устройств в единую экосистему.Пользователь может выбирать среди предложенных приложением действий, выполняемых для устройств умного дома, а также создавать свои собственные, более сложные и продуманные сценарии, исходя из своих желаний и потребностей.Если возникает необходимость физически управлять розетками DiPlug 400 и 500, то для этого на их корпусы вынесены кнопки включения-выключения. Режимы включения-выключения сопровождаются цветной световой индикацией. Технически обе новинки довольно схожи, различия касаются только количества гнёзд: у 400-й 2 розетки и 2 USB, высокий ток 10А; у 500-й модели тоже 2 USB, и высокий ток 10А, но 1 разъём для подключения.В комплект поставок входят: умная розетка DiPlug 400 или DiPlug 500, гарантийный талон и руководство пользователя.