Новые спортивные умные часы SMARTERRA SmartLife ZEN уже в продаже

7 августа 2019, 9:45

Компания SMARTERRA RUSSIA, производитель носимой электроники, представляет легкие спортивные умные часы SMARTERRA SmartLife ZEN с возможностью контроля физического состояния пользователя и ярким круглым цветным экраном для удобства отображения информации.

Умные часы SMARTERRA FitMaster ZEN предназначены для людей, ведущих активный образ жизни. Новинка будет удобна как в повседневном использовании, так и при занятиях фитнесом или на пробежке. Гипоаллергенный ремешок SMARTERRA FitMaster ZEN имеет специальную перфорацию для вентиляции руки, которая обеспечивает комфорт при ношении часов в жаркую погоду и во время физических нагрузок.



Часы SMARTERRA FitMaster ZEN обладают обширным функционалом. Гаджет измеряет артериальное давление и рассчитывает уровень насыщенности крови кислородом. Функция мониторинга частоты сердечного ритма проанализирует нагрузку на сердце в режиме реального времени и формате графика за сутки или неделю.





Как и другие умные часы и фитнес-браслеты SMARTERRA серий FitMaster и SmartLife, новинка считает количество шагов, пройденное расстояние и потраченные калории, а также оснащена датчиком побуждения к активности, который подаст пользователю вибросигнал, если тот долгое время находится без движения.



Управление SMARTERRA FitMaster ZEN осуществляется при помощи яркого круглого цветного экрана. Часы имеют полностью русифицированное меню для наглядного отображения информации.



Сопряжение со смартфоном осуществляется по протоколу Bluetooth 4.0. Простота настройки позволит с легкостью выбрать нужные функции: оповещения о входящих вызовах и сообщениях, умный будильник, управление фотокамерой и другие.





При весе всего в 22 г умные часы оснащены емким для устройств данного класса аккумулятором 120 мАч, который обеспечивает автономную работу до 7 дней без подзарядки. Заряжается SMARTERRA FitMaster ZEN через microUSB порт. Кабель в комплекте.



Новые часы защищены по стандарту IP67 и могут кратковременно работать на глубине до одного метра.



SMARTERRA FitMaster ZEN поставляются в трех цветовых решениях – черном, белом и оранжевом.