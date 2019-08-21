SMARTERRA FitMaster AURA PRO – премиальная лимитированная версия умных часов

21 августа 2019, 11:45

Компания SMARTERRA, производитель носимой электроники, представляет SMARTERRA FitMaster AURA PRO – премиальную лимитированную версию умных часов SMARTERRA FitMaster AURA.

Новинка обладает функционалом популярного гаджета SMARTERRA FitMaster AURA, но выполнена в алюминиевом корпусе для защиты устройства от механических повреждений и поставляется со стильным ремешком из мягкого высококачественного силикона.





Умные часы SMARTERRA FitMaster AURA PRO измеряют артериальное давление и рассчитывают уровень насыщенности крови кислородом. Функция мониторинга частоты сердечного ритма позволяет анализировать нагрузки на сердце в режиме реального времени и формате графика за сутки или неделю. Устройство считает количество шагов, пройденное расстояние и потраченные калории, а также оснащено датчиком побуждения к активности, который подаст пользователю вибросигнал, если тот долгое время находится без движения.Управление SMARTERRA FitMaster AURA PRO осуществляется при помощи большого цветного яркого 1.3” сенсорного экрана с временем отклика 20 мс. Для наглядного отображения информации меню устройства разработано с использованием анимационных иконок.Умные часы SMARTERRA FitMaster AURA PRO защищены по стандарту IP67 и могут кратковременно работать на глубине до одного метра. Легкий алюминиевый корпус надежно предохраняет гаджет от механических повреждений.Сопряжение со смартфоном обеспечивается по протоколу Bluetooth 4.0. Простота настройки позволит с легкостью выбрать нужные повседневные функции: оповещения о входящих вызовах и сообщениях, умный будильник, управление фотокамерой и другие.Гаджет оснащен емким для устройств данного класса аккумулятором 150 мАч, который обеспечивает работу до 10 дней без подзарядки.Умные часы SMARTERRA FitMaster AURA PRO поставляются в двух цветовых решениях – с черным или белым ремешками.