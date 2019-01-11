DIGMA DiPlug 100S - новая компактная "умная" розетка

11 января 2019, 12:15

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, выпустил нового представителя линейки умных розеток DiPlug.

Модель DiPlug 100S выделяется стильным компактным дизайном и функцией мониторинга энергопотребления.





Умная розетка DIGMA DiPlug 100S поддерживает Wi-Fi 802.11 b/g/n для выхода в сеть Интернет без установки SIM-карт. Удалённо управлять розеткой поможет фирменное мобильное приложение DIGMA SmartLife для Android и iOS.



DIGMA DiPlug 100S поможет организовать «умный дом» благодаря управлению электропитанием всех ваших устройств как через Интернет, так и посредством сценариев. Автоматически включайте свет с наступлением вечера или обогревайте помещение с наступлением холодов.



Возможно задавать управление умной розеткой на базе нескольких показателей сценариев: погода, температура на улице, влажность, качество воздуха и восход/закат. Все эти данные автоматически синхронизируются на основе выбранного города и информации о нём в Интернете. Кроме ручного переключения и сценариев розетка может работать и по заданному таймеру.



Функция мониторинга энергопотребления поможет рассчитать ежемесячные затраты на электричество и сверять показания приборов с данными ЖКХ.



DIGMA DiPlug 100S обладает поддержкой умных колонок Google Home и Amazon Echo, позволяя управлять розетками через голосовых ассистентов. А благодаря работе со стандартом IFTTT умные розетки можно связать и говорить на русском языке с Яндекс.Алисой.



Модель рассчитана на Евро-стандарт розетки (Schuko) с входным напряжением от 110 до 240 вольт с рабочей нагрузкой в 10 ампер. Розетка имеет белый корпус.



В комплектацию входят: умная розетка, краткое руководство пользователя, гарантийный талон.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



Технические характеристики DIGMA DiPlug 100S



Стандарт: Euro (Schuko)

Допустимое напряжение питания: 100-240 В

Частота питающей сети: 50/60 Гц

Поддержка Wi-Fi: ДА

Поддержка диапазона Wi-Fi: 2.4 GHz b/g/n

Режим шифрования сети Wi-Fi: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Рабочая температура: -10 ~ +40 °C

Допустимая влажность: Не более 90% без конденсации

Поддержка Android и iOS: ДА

Материал корпуса: негорючий пластик

Функция учёта электроэнергии: ДА

Максимальный допустимый ток: 10А

Максимальная допустимая мощность (при питании 220В): 2200 Вт