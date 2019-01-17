17 января 2019, 12:45

IP-камера DIGMA DiVision 201

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, пополнил свой ассортимент продуктов категории "умный дом" новым устройством: IP-камерой DIGMA DiVision 201.

Новая модель отличается поворотным механизмом на 360 градусов и интеграцией с мобильным приложением DIGMA SmartLife.

IP-камера DIGMA DiVision 201 станет отличным решением для создания домашней системы безопасности, а также в роли видео-няни, чтобы родители были спокойны за ребёнка в случае отсутствия дома.

DiVision 201 работает в связке с фирменным мобильным приложением DIGMA SmartLife для Android и iOS. Вы сможете подключаться к устройству и просматривать записанные видеофрагменты из любой точки планеты, где есть Интернет. Подключение к Интернету происходит благодаря поддержке Wi-Fi 802.11 b/g/n на частоте 2.4 ГГц.

Камера обладает встроенным CMOS-сенсором с HD-разрешением (1280х720 пикселей). Фокусное расстояние составляет 2,8 мм, с широким углом обзора в 90°.

Для записи звука в устройство интегрирован микрофон. Встроенный динамик даёт возможность передавать звук в режим "радио-няни".

Детектор движения позволяет уведомлять вас и активировать видеозапись, если в поле зрения камеры будут происходить перемещения людей или животных.

В случае низкой освещённости и в ночное время автоматически активируется "ночной режим", в котором камера работает через инфракрасную подсветку.

Режим совместного доступа даст близким людям возможность также подключаться к камере и следить за ситуацией.

Ролики можно записывать по сценариям, по обнаружению движения и циклически. Все данные хранятся на карте памяти формата microSDHC до 64 ГБ.

Благодаря комплектному креплению камеру можно закрепить к потолку в качестве скрытой камеры наблюдения.

В комплектацию входят: IP-камера, сетевой адаптер питание, USB-кабель, крепление, краткое руководство пользователя, гарантийный талон.

IP-камера уже доступна в продаже. Рекомендуемая розничная цена составляет 2990 рублей.

По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.

Технические характеристики DIGMA DiVision 201

    Тип матрицы: CMOS
    Разрешение: 1280х720 (HD)
    Скорость передачи видео: 15
    Поддержка Wi-Fi: Да, 2.4 GHz b/g/n
    Дистанция ночной съёмки: 10 м
    Угол поворота: 360 °
    Фокусное расстояние: 2.8 мм
    Поддержка карт памяти: Да, MicroSD до 64 ГБ
    Микрофон: Да
    Встроенный детектор движения: Да
    Поддержка Android и iOS: Да
    Материал корпуса: негорючий пластик
    Цвета: Белый и чёрный
    Вес: 172 г.
    Размеры: 69х105х69 мм


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