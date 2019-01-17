DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, пополнил свой ассортимент продуктов категории "умный дом" новым устройством: IP-камерой DIGMA DiVision 201.
Новая модель отличается поворотным механизмом на 360 градусов и интеграцией с мобильным приложением DIGMA SmartLife.
IP-камера DIGMA DiVision 201 станет отличным решением для создания домашней системы безопасности, а также в роли видео-няни, чтобы родители были спокойны за ребёнка в случае отсутствия дома.
DiVision 201 работает в связке с фирменным мобильным приложением DIGMA SmartLife для Android и iOS. Вы сможете подключаться к устройству и просматривать записанные видеофрагменты из любой точки планеты, где есть Интернет. Подключение к Интернету происходит благодаря поддержке Wi-Fi 802.11 b/g/n на частоте 2.4 ГГц.
Камера обладает встроенным CMOS-сенсором с HD-разрешением (1280х720 пикселей). Фокусное расстояние составляет 2,8 мм, с широким углом обзора в 90°.
Для записи звука в устройство интегрирован микрофон. Встроенный динамик даёт возможность передавать звук в режим "радио-няни".
Детектор движения позволяет уведомлять вас и активировать видеозапись, если в поле зрения камеры будут происходить перемещения людей или животных.
В случае низкой освещённости и в ночное время автоматически активируется "ночной режим", в котором камера работает через инфракрасную подсветку.
Режим совместного доступа даст близким людям возможность также подключаться к камере и следить за ситуацией.
Ролики можно записывать по сценариям, по обнаружению движения и циклически. Все данные хранятся на карте памяти формата microSDHC до 64 ГБ.
Благодаря комплектному креплению камеру можно закрепить к потолку в качестве скрытой камеры наблюдения.
В комплектацию входят: IP-камера, сетевой адаптер питание, USB-кабель, крепление, краткое руководство пользователя, гарантийный талон.
IP-камера уже доступна в продаже. Рекомендуемая розничная цена составляет 2990 рублей.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики DIGMA DiVision 201
Тип матрицы: CMOS
Разрешение: 1280х720 (HD)
Скорость передачи видео: 15
Поддержка Wi-Fi: Да, 2.4 GHz b/g/n
Дистанция ночной съёмки: 10 м
Угол поворота: 360 °
Фокусное расстояние: 2.8 мм
Поддержка карт памяти: Да, MicroSD до 64 ГБ
Микрофон: Да
Встроенный детектор движения: Да
Поддержка Android и iOS: Да
Материал корпуса: негорючий пластик
Цвета: Белый и чёрный
Вес: 172 г.
Размеры: 69х105х69 мм