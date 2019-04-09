Анонсированы новые IP-камеры DIGMA DiVision 101 и DiVision 300

9 апреля 2019, 13:45

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, запустил в продажу новые IP-камеры DiVision 101 и DiVision 300. Камеры обладают широкими углами обзора и встроенным датчиком движений.IP-камеры DIGMA DiVision 101 и DiVision 300 - это идеальное решение для создания домашней системы безопасности от внешнего проникновения или видеомониторинга за детьми для родителей.Управление камерами DIGMA DiVision осуществляется с помощью фирменного приложения DIGMA SmartLife для Android и iOS. При помощи приложения можноподключаться к устройству из любой точки планеты, где есть Интернет, просматривая трансляции напрямую или проигрывая записанные отрывки. Для подключения камер к Интернету не требуется дополнительный хаб или шлюз, достаточно любого Wi-Fi роутера.Возможность настройки сценариев позволяет автоматизировать процессы в нештатных ситуациях: при появлении постороннего лица или шума в зоне действия камеры вам придёт уведомление на телефон.Камеры обладают функцией интеркома для голосовой связи из мобильного приложения.Разрешение камеры DiVision - 101 1280х720 пикселей (HD), тогда как в модели DiVision 300 разрешение составляет 1920х1080 (FullHD). Фокусное расстояние у IP-камеры DiVision 101 составляет 2,8 мм с углом обзора в 75°, в то время как у модели Division 300 - 3,6 мм с углом обзора в 90°.В случае низкой освещённости и в ночное время автоматически активируется «ночной режим», в котором камера работает через инфракрасную подсветку.Режим совместного доступа даст близким людям возможность также дистанционно подключаться к камере и следить за ситуацией при необходимости.Ролики можно записывать по сценариям, по обнаружению движения, а также циклически. Запись данных происходит на карту формата MicroSDHC объёмом до 64 ГБ.Благодаря входящему в комплект монтажному комплекту, камеру можно закрепить к потолку в качестве скрытой камеры наблюдения.В комплектацию входят: IP-камера, сетевой адаптер с USB-кабелем, монтажный комплект, краткое руководство пользователя.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.Технические характеристики DIGMA DiVision 101Тип матрицы: CMOSРазрешение: 1280х720 (HD)Скорость передачи видео: 25Поддержка Wi-Fi: Да, 2.4 GHz b/g/nФокусное расстояние: 2.8 ммУгол обзор: 75°Поддержка карт памяти: Да, MicroSD до 64 ГБМикрофон: ДаВстроенный детектор движения: ДаПоддержка Android и iOS: ДаЦвета: Белый и чёрныйВес: 73.2 г.Размеры: 66х66х106 ммТехнические характеристики DIGMA DiVision 300Тип матрицы: CMOSРазрешение: 1920х1080 (FullHD)Скорость передачи видео: 15Поддержка Wi-Fi: Да, 2.4 GHz b/g/nФокусное расстояние: 3.6 ммУгол обзор: 90°Поддержка карт памяти: Да, MicroSD до 64 ГБМикрофон: ДаВстроенный детектор движения: ДаПоддержка Android и iOS: ДаЦвета: Белый и чёрныйВес: 73.2 г.Размеры: 66х66х106 мм