Анонсированы новые IP-камеры DIGMA DiVision 101 и DiVision 300

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, запустил в продажу новые IP-камеры DiVision 101 и DiVision 300. Камеры обладают широкими углами обзора и встроенным датчиком движений.
IP-камеры DIGMA DiVision 101 и DiVision 300 - это идеальное решение для создания домашней системы безопасности от внешнего проникновения или видеомониторинга за детьми для родителей.
Управление камерами DIGMA DiVision осуществляется с помощью фирменного приложения DIGMA SmartLife для Android и iOS. При помощи приложения можно подключаться к устройству из любой точки планеты, где есть Интернет, просматривая трансляции напрямую или проигрывая записанные отрывки. Для подключения камер к Интернету не требуется дополнительный хаб или шлюз, достаточно любого Wi-Fi роутера.
Возможность настройки сценариев позволяет автоматизировать процессы в нештатных ситуациях: при появлении постороннего лица или шума в зоне действия камеры вам придёт уведомление на телефон.
Камеры обладают функцией интеркома для голосовой связи из мобильного приложения.
Разрешение камеры DiVision - 101 1280х720 пикселей (HD), тогда как в модели DiVision 300 разрешение составляет 1920х1080 (FullHD). Фокусное расстояние у IP-камеры DiVision 101 составляет 2,8 мм с углом обзора в 75°, в то время как у модели Division 300 - 3,6 мм с углом обзора в 90°.
В случае низкой освещённости и в ночное время автоматически активируется «ночной режим», в котором камера работает через инфракрасную подсветку.
Режим совместного доступа даст близким людям возможность также дистанционно подключаться к камере и следить за ситуацией при необходимости.
Ролики можно записывать по сценариям, по обнаружению движения, а также циклически. Запись данных происходит на карту формата MicroSDHC объёмом до 64 ГБ.
Благодаря входящему в комплект монтажному комплекту, камеру можно закрепить к потолку в качестве скрытой камеры наблюдения.
В комплектацию входят: IP-камера, сетевой адаптер с USB-кабелем, монтажный комплект, краткое руководство пользователя.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики DIGMA DiVision 101
Тип матрицы: CMOS
Разрешение: 1280х720 (HD)
Скорость передачи видео: 25
Поддержка Wi-Fi: Да, 2.4 GHz b/g/n
Фокусное расстояние: 2.8 мм
Угол обзор: 75°
Поддержка карт памяти: Да, MicroSD до 64 ГБ
Микрофон: Да
Встроенный детектор движения: Да
Поддержка Android и iOS: Да
Цвета: Белый и чёрный
Вес: 73.2 г.
Размеры: 66х66х106 мм
Технические характеристики DIGMA DiVision 300
Тип матрицы: CMOS
Разрешение: 1920х1080 (FullHD)
Скорость передачи видео: 15
Поддержка Wi-Fi: Да, 2.4 GHz b/g/n
Фокусное расстояние: 3.6 мм
Угол обзор: 90°
Поддержка карт памяти: Да, MicroSD до 64 ГБ
Микрофон: Да
Встроенный детектор движения: Да
Поддержка Android и iOS: Да
Цвета: Белый и чёрный
Вес: 73.2 г.
Размеры: 66х66х106 мм
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