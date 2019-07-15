IP-камера DIGMA DiVision 401

15 июля 2019, 12:45

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, представил новую модель IP-камеры: DiVision 401.

Новинка способна транслировать качественное изображение в формате Full HD, «смотреть» на 360°, а также работать в паре с мобильными устройствами iOS и Android.



DIGMA активно работает над решениями из серии «Умный дом». Наряду с прочими продуктовыми релизами в продажу поступила и IP-камера DiVision 401. Устройство получило в наследство от своей предшественницы большинство полезных технических характеристик, при этом её вес уменьшился ровно в двое. Камера рекомендуется к использованию на производстве или дома: например, для присмотра за ребёнком или домашними питомцами.



Одним из основных параметров у девайсов, предназначенных для наблюдения за периметром, является, конечно, качество изображения. В DIGMA DiVision 401 за это отвечает 1/2.7” CMOS-сенсор, который отличают быстродействие и низкое энергопотребление. Рабочее разрешение составляет 1920х1080, а «картинку» передаёт объектив 3.6 мм: как и в предыдущей модели, он выполнен полностью из стекла. Камера получила улучшенный - 100° - угол обзора, при возможности поворота на 360°.



DiVision 401 способна работать как днём, так и ночью: в условиях недостаточной освещённости передача изображения осуществляется благодаря двойному инфракрасному фильтру и автоматически включающейся подсветке, установленным в устройстве. В ночном режиме объектив способен работать на расстояние вплоть до 10 метров. Режим записи, будь то ночь или день, активизируется при срабатывании датчика движения.



Как и положено современным девайсам, DiVision 401 держит связь при помощи беспроводного подключения по сети Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n со скоростью соединения до 150 Мбит/с.



Для максимальной функциональности и удобства в камере есть встроенные микрофон и динамик, что позволяет использовать её в качестве так называемой «радионяни»: в этом случае возможность передавать звук может играть не менее важную роль.



Полученные видеоматериалы новое устройство от DIGMA «умеет» как передавать непосредственно на iOS/Android-устройства, используя фирменное мобильное приложение Digma SmartLife, так и записывать видео для последующего просмотра на карту памяти формата TF.



В комплектацию входят: IP-камера, адаптер с USB-кабелем питания, монтажный комплект, краткое руководство пользователя и гарантийный талон.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



Технические характеристики DIGMA DiVision 401



Датчик изображений



Тип сенсора: 1/2.7'' CMOS сенсор

Разрешение: 1920 ? 1080 пикс FHD



Объектив



Тип объектива: Полностью стеклянный

Объектив: 3.6 мм

Угол обзора: 360° / 100°

Дневной/Ночной режим: Двойной инфракрасный фильтр

Дистанция работы в ночном режиме: 8-10 м



Беспроводное подключение

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n (2.4 ГГц, 150 Мбит/с (Max))



Аудио



Встроенный микрофон и динамик

Формат сжатия аудио: AAC & G711





Основные функции



Формат сжатия изображения: H.264

Разрешение: 1080P

Частота кадров: 15 к/с

Запись на TF-карту

Слот для TF-карты (до 32 ГБ*)

Мобильное приложение для iOS и Android

Датчик движения