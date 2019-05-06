Новая IP-камера DIGMA DiVision 400

6 мая 2019, 13:15

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, представил новинку в линейке IP-камер: модель DiVision 400.

Среди качественных особенностей камеры – Full HD разрешение и поворотный механизм на 360 градусов.



IP-камера DIGMA DiVision 400 позволяет использовать камеру как дома – для охраны дома или мониторинга детей, так и в корпоративном сегменте, например, для наблюдения за рабочими объектами.



Датчик изображения камеры основан на CMOS-сенсоре 1/2.7” с разрешением 1920х1080 (Full HD). Объектив диаметром 3.6 мм основан на полностью стеклянной линзе. Угол обзора камеры составляет 90 градусов, при этом, поворачивать камеру можно на 360 градусов.



В камере установлен двойной инфракрасный фильтр для возможности записи во время низкой освещённости или в ночное время. Дистанция работы в ночном режиме составляет 8-10 метров.



Камера подключается к Интернету благодаря беспроводному соединение Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n с частотой 2.4 ГГц или по проводному подключению Ethernet RJ-45.



IP-камера DiVision 400 совместима с мобильным приложением DIGMA SmartLife для Android и iOS. С его помощью можно подключаться к устройству и просматривать записанные видеофрагменты из любой точки планеты.



Встроенные микрофон и динамик позволяют передавать звук в режиме "радионяни", чтобы быть спокойным за своих детей на расстоянии. Звук записывается в формате ААС со стандартом аудиокодирования G.711.



Детектор движения уведомит вас и активирует видеозапись, если в поле зрения камеры будут происходить перемещения.



Ролики можно записывать по сценариям, по обнаружению движения или циклически. Все данные хранятся на карте памяти формата microSDHC объёмом до 32 ГБ.



В комплектацию входят: IP-камера, адаптер с кабелем питания, монтажный комплект, краткое руководство пользователя, гарантийный талон.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



Технические характеристики DIGMA DiVision 400



Тип матрицы: CMOS

Разрешение: 1920х1080 (FullHD)

Скорость передачи видео: 15

Поддержка Wi-Fi: Да, 2.4 GHz b/g/n

Фокусное расстояние: 3.6 мм

Двойной инфракрасный фильтр

Дистанция работы в ночном режиме: 8-10 м

Угол обзор: 360/90°

Поддержка карт памяти: Да, MicroSD до 32 ГБ

Микрофон: Да

Встроенный детектор движения: Да

Поддержка Android и iOS: Да

Цвета: Белый

Вес: 226г.

Размеры: 88х86х135 мм