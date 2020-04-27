Новая экшн-камера DIGMA DiVision 800 с 4K и стабилизацией

27 апреля 2020, 11:15

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, начал продажи новой экшн-камеры — DiCam 800. Новинка получила цифровой стабилизатор и возможность записи видео в 4К.Встречаем очередное обновление продуктовой линейки бренда DIGMA – новую экшн-камеру DiCam 800. Представленная модель получила новую «начинку»: сенсор IMX 458 от Sony и процессор HiSilicon HI3559. Благодаря этому пользователи могут снимать видео со стабильной «картинкой» в качестве формата 4К.Новинка от DIGMA «облачилась» в излюбленный, классический для подобных устройств форм-фактор. У DiCam 800 есть качественный 2-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 320х240 для быстрого просмотра снятых фото и видеоматериалов.Новая экшн-камера «умеет» записывать видеоролики в формате MP4 со сжатием H.264/H.265 в следующих разрешениях: 4K (3840 x 2160; 30 к/с), 2.7K (2704 x 1520; 30 к/с), 1440P (1920 x 1440; 60 к/с), 1440P (1920 x 1440; 30 к/с), 1080P (1920 x 1080; 60 к/с), 1080P (1920 x 1080; 30 к/с), 720P (1280 x720, 120 к/с), 720P (1280 x 720; 60 к/с).Помимо фото, пользователи могут делать снимки в формате JPG.DiCam 800 получила Wi-Fi модуль для удалённого управления камерой через мобильное приложение, установленное на смартфон или другое мобильное устройство пользователя.Новинка поддерживает работу с картами памяти формата MicroSD и объёмом до 64 Гб. Камера соедяиняется с ПК через интерфейсы USB 2.0, MicroUSB и MicroHDMI. Доступные языки пользовательского меню – русский и английский.За электропитание DiCam 800 отвечает встроенный литий-ионный аккумулятор ёмкостью 900 мАч.В комплекте есть всё, что может понадобиться экстремалу: экшн-камера, основное крепление, водонепроницаемый бокс, крепление на руль велосипеда, крепление для шлема, крепление в форме буквы J, адаптер и неподвижное основание, два адаптер-кронштейна, привязка-бандаж, рамка, набор стяжек, дополнительный скотч 3М, салфетка, батарея, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.Технические характеристики DIGMA DiCam 800Экран: 2" | IPS | 320 х 240 пиксВидео формат: MP4Формат сжатия видео: H.264/H.265Поддерживаемое разрешение видео: 4K (3840 x 2160; 30 к/с), 2.7K (2704 x 1520; 30 к/с), 1440P (1920 x 1440; 60 к/с), 1440P (1920 x 1440; 30 к/с), 1080P (1920 x 1080; 60 к/с), 1080P (1920 x 1080; 30 к/с), 720P (1280 x 720, 120 к/с), 720P (1280 x 720; 60 к/с)Формат фото: JPGПоддерживаемое разрешение фото: 20M (5120 x 3840),12M (4000 x 3000), 8M (3840 x 2160), 5M (2560 x 1920), 3M (2048 x 1536)Wi-Fi: 802.11 B/G/NИнтерфейс: MicroUSB, USB 2.0, MicroHDMIКарта памяти: MicroSD (поддержка до 64 ГБ)Микрофон/Динамик: встроенныйЯзыки: русский/ английскийБатарея: Li-Ion| 900 мАчРазмеры: 60 х 42 х 30 мм (с объективом)Вес: 70 гВес комплекта: 430 гКОМПЛЕКТАЦИЯ:Экшн-камера DiCam 800Водонепроницаемый боксОсновное креплениеКрепление на руль велосипедаКрепление для плоской поверхностиКрепление на шлемКрепление в форме буквы JАдаптер и неподвижное основаниеАдаптер-кронштейн 1Адаптер-кронштейн 2РамкаПовязка-бандажДополнительный скотч 3MСалфеткаНабор стяжекБатареяUSB-кабельРуководство пользователяГарантийный талон