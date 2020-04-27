Новая экшн-камера DIGMA DiVision 800 с 4K и стабилизацией

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, начал продажи новой экшн-камеры — DiCam 800. Новинка получила цифровой стабилизатор и возможность записи видео в 4К.
Встречаем очередное обновление продуктовой линейки бренда DIGMA – новую экшн-камеру DiCam 800. Представленная модель получила новую «начинку»: сенсор IMX 458 от Sony и процессор HiSilicon HI3559. Благодаря этому пользователи могут снимать видео со стабильной «картинкой» в качестве формата 4К.
Новинка от DIGMA «облачилась» в излюбленный, классический для подобных устройств форм-фактор. У DiCam 800 есть качественный 2-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 320х240 для быстрого просмотра снятых фото и видеоматериалов.
Новая экшн-камера «умеет» записывать видеоролики в формате MP4 со сжатием H.264/H.265 в следующих разрешениях: 4K (3840 x 2160; 30 к/с), 2.7K (2704 x 1520; 30 к/с), 1440P (1920 x 1440; 60 к/с), 1440P (1920 x 1440; 30 к/с), 1080P (1920 x 1080; 60 к/с), 1080P (1920 x 1080; 30 к/с), 720P (1280 x 720, 120 к/с), 720P (1280 x 720; 60 к/с).
Помимо фото, пользователи могут делать снимки в формате JPG.
DiCam 800 получила Wi-Fi модуль для удалённого управления камерой через мобильное приложение, установленное на смартфон или другое мобильное устройство пользователя.
Новинка поддерживает работу с картами памяти формата MicroSD и объёмом до 64 Гб. Камера соедяиняется с ПК через интерфейсы USB 2.0, MicroUSB и MicroHDMI. Доступные языки пользовательского меню – русский и английский.
За электропитание DiCam 800 отвечает встроенный литий-ионный аккумулятор ёмкостью 900 мАч.
В комплекте есть всё, что может понадобиться экстремалу: экшн-камера, основное крепление, водонепроницаемый бокс, крепление на руль велосипеда, крепление для шлема, крепление в форме буквы J, адаптер и неподвижное основание, два адаптер-кронштейна, привязка-бандаж, рамка, набор стяжек, дополнительный скотч 3М, салфетка, батарея, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики DIGMA DiCam 800
Экран: 2" | IPS | 320 х 240 пикс
Видео формат: MP4
Формат сжатия видео: H.264/H.265
Поддерживаемое разрешение видео: 4K (3840 x 2160; 30 к/с), 2.7K (2704 x 1520; 30 к/с), 1440P (1920 x 1440; 60 к/с), 1440P (1920 x 1440; 30 к/с), 1080P (1920 x 1080; 60 к/с), 1080P (1920 x 1080; 30 к/с), 720P (1280 x 720, 120 к/с), 720P (1280 x 720; 60 к/с)
Формат фото: JPG
Поддерживаемое разрешение фото: 20M (5120 x 3840),12M (4000 x 3000), 8M (3840 x 2160), 5M (2560 x 1920), 3M (2048 x 1536)
Wi-Fi: 802.11 B/G/N
Интерфейс: MicroUSB, USB 2.0, MicroHDMI
Карта памяти: MicroSD (поддержка до 64 ГБ)
Микрофон/Динамик: встроенный
Языки: русский/ английский
Батарея: Li-Ion| 900 мАч
Размеры: 60 х 42 х 30 мм (с объективом)
Вес: 70 г
Вес комплекта: 430 г
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Экшн-камера DiCam 800
Водонепроницаемый бокс
Основное крепление
Крепление на руль велосипеда
Крепление для плоской поверхности
Крепление на шлем
Крепление в форме буквы J
Адаптер и неподвижное основание
Адаптер-кронштейн 1
Адаптер-кронштейн 2
Рамка
Повязка-бандаж
Дополнительный скотч 3M
Салфетка
Набор стяжек
Батарея
USB-кабель
Руководство пользователя
Гарантийный талон
Последние новости
- Железо | Сегодня, 12:45
GIGABYTE анонсирует новое семейство игровых мониторов
- Железо | Сегодня, 12:15
GIGABYTE представляет графические платы семейства EAGLE
- Технологии | Сегодня, 11:45
Из-за проблем с двигателем Ми-8 совершил вынужденную посадку
- Гаджеты | Сегодня, 11:15
Новая экшн-камера DIGMA DiVision 800 с 4K и стабилизацией
- Технологии | Сегодня, 10:45
В аеропорту Минска робот будет измерять температуру
- Технологии | Сегодня, 10:15
BOEING возобновит производство самолетов в конце апреля
- Технологии | Сегодня, 9:45
Воздушное командование НАТО сообщило об успешном завершении учений
- Бизнес | 24 апреля, 14:10
Аренда VPS сервера в Европе
- Связь | 24 апреля, 13:45
Пасха на карантине: как украинцы пользовались связью Киевстар во время праздника
Последние материалы
- Аналитика | Сегодня, 7:56
Самое интересное за неделю. Выпуск №12 - сравнение iPhone SE 2 vs iPhone 11 vs iPhone XR
- Обзоры | 21 апреля, 14:05
Seagate IronWolf 10 ТБ (ST10000VN0008) – пишет для NAS!
- Обзоры | 20 апреля, 14:53
Cablexpert CC-DP-6 - 165Гц на Full HD и не только!
- Обзоры | 19 апреля, 16:26
Synology DS120j – ваш первый "карманный" сервер!
- Аналитика | 14 апреля, 14:13
Самое интересное за неделю. Выпуск №11 – устройства и средства для генеральной уборки от Фокстрот
- Обзоры | 13 апреля, 0:53
Cougar MX330-G – стильный игровой корпус со стеклянным окном за недорого!
- Аналитика | 5 апреля, 16:25
Самое интересное за неделю. Выпуск №10 - Фокстрот продлил бесплатную доставку на весь период карантина
- Обзоры | 2 апреля, 17:14
OPPO A31 – стильный смартфон для школьника и студента
- Обзоры | 1 апреля, 13:33
REAL-EL M47 RGB – если хотите научиться играть!
Популярные новости
- Интернет | 24 апреля, 13:15
В Полтаве начал работу сервис доставки Raketa 5.00
- Связь | 23 апреля, 10:45
Panasonic упрощает внедрение IP-АТС серии KX-NS 5.00
- Бизнес | 24 апреля, 14:10
Аренда VPS сервера в Европе 5.00
- Бизнес | 23 апреля, 9:27
РОМСАТ - авторизованный дистрибьютор MEEYI в Украине 5.00
- Интернет | 24 апреля, 11:04
Бонусы в казино MonoSlot: сезон охоты открыт круглогодично 1.00
- Железо | Сегодня, 12:45
GIGABYTE анонсирует новое семейство игровых мониторов 0.00
- Железо | Сегодня, 12:15
GIGABYTE представляет графические платы семейства EAGLE 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
Из-за проблем с двигателем Ми-8 совершил вынужденную посадку 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 11:15
Новая экшн-камера DIGMA DiVision 800 с 4K и стабилизацией 0.00