27 апреля 2020, 11:15

Новая экшн-камера DIGMA DiVision 800 с 4K и стабилизацией

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, начал продажи новой экшн-камеры — DiCam 800. Новинка получила цифровой стабилизатор и возможность записи видео в 4К.

Встречаем очередное обновление продуктовой линейки бренда DIGMA – новую экшн-камеру DiCam 800. Представленная модель получила новую «начинку»: сенсор IMX 458 от Sony и процессор HiSilicon HI3559. Благодаря этому пользователи могут снимать видео со стабильной «картинкой» в качестве формата 4К.

Новинка от DIGMA «облачилась» в излюбленный, классический для подобных устройств форм-фактор. У DiCam 800 есть качественный 2-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 320х240 для быстрого просмотра снятых фото и видеоматериалов.

Новая экшн-камера «умеет» записывать видеоролики в формате MP4 со сжатием H.264/H.265 в следующих разрешениях: 4K (3840 x 2160; 30 к/с), 2.7K (2704 x 1520; 30 к/с), 1440P (1920 x 1440; 60 к/с), 1440P (1920 x 1440; 30 к/с), 1080P (1920 x 1080; 60 к/с), 1080P (1920 x 1080; 30 к/с), 720P (1280 x 720, 120 к/с), 720P (1280 x 720; 60 к/с).

Помимо фото, пользователи могут делать снимки в формате JPG.

DiCam 800 получила Wi-Fi модуль для удалённого управления камерой через мобильное приложение, установленное на смартфон или другое мобильное устройство пользователя.

Новинка поддерживает работу с картами памяти формата MicroSD и объёмом до 64 Гб. Камера соедяиняется с ПК через интерфейсы USB 2.0, MicroUSB и MicroHDMI. Доступные языки пользовательского меню – русский и английский.

За электропитание DiCam 800 отвечает встроенный литий-ионный аккумулятор ёмкостью 900 мАч.

В комплекте есть всё, что может понадобиться экстремалу: экшн-камера, основное крепление, водонепроницаемый бокс, крепление на руль велосипеда, крепление для шлема, крепление в форме буквы J, адаптер и неподвижное основание, два адаптер-кронштейна, привязка-бандаж, рамка, набор стяжек, дополнительный скотч 3М, салфетка, батарея, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.

Технические характеристики DIGMA DiCam 800

    Экран: 2" | IPS | 320 х 240 пикс
    Видео формат: MP4
    Формат сжатия видео: H.264/H.265
    Поддерживаемое разрешение видео: 4K (3840 x 2160; 30 к/с), 2.7K (2704 x 1520; 30 к/с), 1440P (1920 x 1440; 60 к/с), 1440P (1920 x 1440; 30 к/с), 1080P (1920 x 1080; 60 к/с), 1080P (1920 x 1080; 30 к/с), 720P (1280 x 720, 120 к/с), 720P (1280 x 720; 60 к/с)
    Формат фото: JPG
    Поддерживаемое разрешение фото: 20M (5120 x 3840),12M (4000 x 3000), 8M (3840 x 2160), 5M (2560 x 1920), 3M (2048 x 1536)
    Wi-Fi: 802.11 B/G/N
    Интерфейс: MicroUSB, USB 2.0, MicroHDMI
    Карта памяти: MicroSD (поддержка до 64 ГБ)
    Микрофон/Динамик: встроенный
    Языки: русский/ английский
    Батарея: Li-Ion| 900 мАч
    Размеры: 60 х 42 х 30 мм (с объективом)
    Вес: 70 г
    Вес комплекта: 430 г


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

    Экшн-камера DiCam 800
    Водонепроницаемый бокс
    Основное крепление
    Крепление на руль велосипеда
    Крепление для плоской поверхности
    Крепление на шлем
    Крепление в форме буквы J
    Адаптер и неподвижное основание
    Адаптер-кронштейн 1
    Адаптер-кронштейн 2
    Рамка
    Повязка-бандаж
    Дополнительный скотч 3M
    Салфетка
    Набор стяжек
    Батарея
    USB-кабель
    Руководство пользователя
    Гарантийный талон
Оцените новость:
  • 0 оценок