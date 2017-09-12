Первые экшн-камеры от Digma

12 сентября 2017, 15:45

Торговая марка Digma активно расширяет ассортимент продукции. На этот раз мы рады представить вашему вниманию экшн-камеры с богатой комплектацией: DiCam200, DiCam 400, DiCam 700 и DiCam 72С.Выпуск сразу четырех устройства дает возможность выбора экшн-камеры, исходя из возможностей и предпочтений любого потребителя. Данные камеры будут уместны как для экстремальной видео и фотосъемки, так и для повседневной съемки фотографий и видеороликов.Экшн-камеры DiCam имеют стандартный прямоугольный корпус компактных размеров. Грани камер ребристые, благодаря чему ими удобно пользоваться даже без кейса.Каждая модель оснащена 2-дюймовым TFT монитором. У более продвинутых моделей - DiCam 700 и DiCam 72С на фронтальной стороне расположен дополнительный OLED дисплей, выводящий информацию о режиме съемки, дате и заряде аккумулятора.У линейки экшн-камер DiCam поддерживается запись видео в различных режимах, в том числе Full HD у самой бюджетной модели DiCam 200, а также в формате 4K у моделей DiCam 400, DiCam 700 и DiCam 72С. Фотосъёмка также может осуществляться в различных режимах, в том числе по технологии таймлапс.Главным отличием DiCam 200 и DiCam 400 от DiCam 700 и DiCam 72С является наличие у последних возможности съемки при плохом освещении, а также наличие гироскопической стабилизации.Не возможно не оценить комплектацию камер: все они имеют в своем багаже несколько видов креплений и адаптеров, водонепроницаемый бокс для подводной съемки на глубине до 30 метров и множество других, неотъемлемых аксессуаров для комфортного использования экшн-камер в полном объеме. Самая дорогая из моделей DiCam 72С имеет в комплекте помимо всего прочего автомобильный держатель, автомобильное ЗУ и пульт управления.