Бюджетные экшн-камеры и аксессуары ThiEYE стали доступнее на украинском рынке

19 декабря 2017, 17:45

Один из крупнейших украинских поставщиков в сфере hi-tech товаров, инноваций и техники, Дивизион IT-дистрибуции MTI заключил договор о сотрудничестве c производителем бюджетных экшн-камер – компанией ThiEYE (Шэньчжэнь, Китай).

Таким образом, компания MTI начала поставки в Украину новых моделей экшн-камер: i30, i60+, V6 и T5, а также более 20 наименований сопутствующих аксессуаров.

Помимо отличного соотношения цены и качества (в розничных сетях Украины цены варьируются от 1400 до 5200 грн в зависимости от модели), покупатели обычно отмечают расширенную стандартную комплектацию экшн-камер, так как все модели идут с подводным боксом и базовым комплектом креплений.

Модельный ряд видеокамер ThiEYE, включая широкий ассортимент аксессуаров и креплений, уже доступен на складах компании MTI. А сервисную поддержку устройств будет осуществлять специализированное подразделение дистрибутора – MTI-Сервис.

«Кроме того, уже в ближайшем будущем на рынке Украины будут также представлены очки виртуальной реальности и VR-камеры с возможностью 360-градусной видеосъёмки от ThiEYE», – анонсируют планы по развитию партнёрства в Дивизионе IT-дистрибуции MTI.

Экшн-камера i30

Данная модель чаще всего используется в качестве бюджетного старта начинающими пользователями. Она идёт в комплекте со специальным корпусом, который защищает от пыли, ударов, а также позволяет погружаться на глубину до 30 м.

Модель обладает 1,5-дюймовым TFT-дисплеем, датчиком HDR и полным стеклянным объективом. Камера способна записывать видео в формате Full HD с разрешением 1080 пикселей со скоростью 30 и даже 60 кадров в секунду. А вес ThiEye i30 составляет всего 57 граммов.

Экшн-камера i60+

Эта модель экшн-камеры от ThiEye способна записывать видео в режиме скоростной съемки до 120 кадров в секунду в HD-качестве, а также поддерживает запись в разрешении 4K. При сравнительно небольшом весе в 65 граммов за счет облегчённого пылезащитного поликарбонатного корпуса камера может фиксироваться практически на любой поверхности при помощи разнообразных креплений. А комплектный защитный бокс позволяет ThiEye i60+ погружаться на глубину до 60 метров.

Экшн-камера V6

Экшн-камера ThiEye V6 – первая модель со сменными фильтрами; обладает функцией цифровой стабилизации, способна снимать 4К видео при 30 кадрах в секунду, а также фотографии с разрешением в 12 мегапикселей.

Экшн-камера T5

Мощная, компактная экшн-камера ThiEye Т5 обладает современным процессором Ambarella A12S и функцией электронной стабилизации изображения. Модель способна снимать 4K Full HD Video с частотой 30 кадров в секунду, широким динамическим диапазоном и низким уровнем шума; обладает функцией TimeLaps (раскадровки) с интервалом 1/2/5/10/30 и 60 секунд, а также поддерживает режим скоростной съёмки до 240 кадров в секунду.

На задней панели ThiEye Т5 размещен 2-дюймовый LCD-дисплей, а батарея на 1100 mAh позволяет устройству работать дольше своих аналогов. При этом вес камеры – всего 78 граммов.