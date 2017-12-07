Спрос на IT-оборудование и его сервис в следующем году покажет рост до 20% – MTI

7 декабря 2017, 9:15

6 декабря состоялся пресс-завтрак «Проектная дистрибуция в Украине: перспективы рынка и планы MTI», на котором топ-менеджмент Дивизиона IT-дистрибуции MTI озвучил нынешние тенденции и прогнозы рынка проектной дистрибуции на 2018 год.

На сегодняшний день проектная дистрибуция является одной из важных составляющих внедрения специализированных IT-решений для корпоративного и государственного сектора. Проектная дистрибуция покрывает сферы поставки сложных IT-систем, уникального ПО, SaaS-систем и облачных платформ. При этом фактически каждый заказ-проект формируется строго индивидуально под потребности компании-заказчика. Благодаря высокому уровню компетенции сотрудников, работающих в проектной дистрибуции, партнёры всегда могут обратиться к ним за технической экспертизой, что позволяет сэкономить на коммуникациях и логистике, и как результат – на стоимости самого оборудования и сопутствующих услугах. Безусловно, повышенные требования предъявляются и к дистрибутору, поскольку от эффективности его работы зависят сроки внедрения решений. Сегодня проектные продажи активно развиваются в Украине. Дивизион IT-дистрибуции MTI избрал проектную дистрибуцию как стратегическое направление бизнеса ещё несколько лет тому назад и продолжит уделять ей особое внимание в последующие годы.

Так, по оценке Дивизиона IT-дистрибуции MTI, в следующем году рост рынка корпоративных проектных продаж по многим категориям превысит рост рынка потребительских IT-товаров. «В консьюмерных продажах мы ожидаем роста порядка 5%, в то время как проектная дистрибуция, по нашим оценкам, покажет динамику 10–20% в зависимости от сегмента», – уверен Борис Белянский, CEO Дивизиона IT-дистрибуции MTI.

Наибольший рост, порядка 17–20%, по его мнению, покажут системы хранения данных и серверные решения. При этом продажи сетевого оборудования вырастут на 10%.

По разным оценкам объем рынка ИКТ в Украине может достичь порядка $2 млрд./год. И хотя его существенную часть будет занимать поставка оборудования из-за отложенного спроса, востребованность на услуги и разработку софта будет расти.

Рост проектных продаж идет в ногу с мировыми тенденциями. Так, одним из наиболее перспективных направлений для развития являются так называемые конвергентные системы – решения класса «всё в одном», разработанные с учётом уменьшения затрат на обслуживание, гибко настраиваемые и легко интегрируемые в существующую инфраструктуру. Еще один тренд – диджитал-трансформация и переход «бумажного» документооборота в электронную форму, что особенно актуально для государственных институтов.

Наиболее многообещающими для Украины сейчас являются проекты, направленные на создание так называемых Smart Cities – «умных городов», функционирование которых обеспечивают многочисленные информационные системы и средства безопасности. Благодаря достижениям в области децентрализации стало возможным активное обсуждение таких проектов при участии дистрибутора, обладающего разнообразным инструментарием решений. В Дивизионе IT-дистрибуции MTI ожидают, что успешная практика реализации подобных проектов подстегнёт не только развитие рынка проектной дистрибуции, но и рост качества жизни во многих украинских городах.

«Важными драйверами рынка проектной дистрибуции также являются: банковская сфера, остро нуждающаяся в разработке уникального ПО, в модернизации оборудования, разворачивании и обслуживании платформ мобильного банкинга и CRM; государственный сектор – в частности, для нужд развития электронного правительства, решений для энергорынка и систем проведения и учета коммунальных платежей для населения. Высокий потенциал содержится и в военной сфере, где сегодня растет запрос на системы передачи данных с высоким уровнем безопасности и высокой отказоустойчивостью», – отмечает Сергей Куриленко, управляющий департаментом проектной дистрибуции Дивизиона IT-дистрибуции MTI.

Компания связывает тенденцию роста проектных продаж не только с увеличением количества инфраструктурных проектов в стране, но и с желанием корпоративного сектора повысить свою эффективность и конкурентоспособность, особенно на фоне растущего экспорта услуг украинских компаний за рубеж, в частности, в страны ЕС.

«Мы сейчас чётко понимаем, что современному украинскому корпоративному клиенту нужны максимально быстрая логистика (в том числе наличие товара на складе), широкий ассортимент решений, возможность поставки с учётом повышенных требований к технической составляющей и возможности прототипирования запрошенных систем. Кроме того, клиент ожидает от нас не просто поставки оборудования, но и дальнейшего сопровождения поставленных решений», – рассказывает Сергей Яковлев, коммерческий директор Дивизиона IT-дистрибуции MTI.

Благодаря более чем 25-летней истории компании и партнерству с крупнейшими мировыми производителями в Дивизионе IT-дистрибуции MTI могут предложить партнёрам ряд преимуществ, которые позволят качественно реализовать проект и даже уменьшить финансовую нагрузку. «В первую очередь, это прямые контракты со всемирно известными вендорами и высокий уровень доверия к компании MTI. Немаловажным фактором является доступность финансовых ресурсов для обеспечения участия партнёров в тендерах различных масштабов, в том числе и с возможностью использования в работе банковских инструментов. А наличие собственного Центра инноваций и компетенций поможет клиенту протестировать систему и пройти тренинг по её внедрению. Профессиональная команда инженеров MTI, имеющая бесценный для украинского рынка опыт и экспертизу, поможет выбрать наиболее правильное решение. В результате сплоченная команда Дивизиона IT-Дистрибуции обеспечит клиенту решение его задач с максимальной эффективностью», – перечисляет возможности Сергей Яковлев.