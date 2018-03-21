MTI будет ввозить в Украину решения ZYXEL

21 марта 2018, 9:45

Один из крупнейших украинских поставщиков в сфере IT-товаров, Дивизион IT-дистрибуции MTI, договорился об увеличении в Украине ассортимента товаров тайваньской компании ZYXEL. Новая линейка оборудования уже поступила на украинский рынок.

Бренд ZYXEL – признанный мировой лидер в области производства сетевого оборудования для малого и среднего бизнеса, а также для дома и офиса.

Сегодня партнерам Дивизиона IT-дистрибуции MTI – реселлерам, онлайн-магазинам и ритейлерам – доступен широкий выбор оборудования продуктовой линейки ZYXEL. Вскоре на украинском рынке появится также новейшая серия оборудования для беспроводных решений, которое сейчас находится на завершающей стадии сертификации соответствия государственным стандартам.

«Профессиональное оборудование ZYXEL отличает выдающаяся надежность и функциональность. Эти качества, в сочетании с удобством и простотой установки и использования оборудования ZYXEL, делают его привлекательным как для индивидуальных пользователей и бизнеса, так и для интернет-провайдеров. Еще одна особенность техники бренда – внедренная инновационная платформа Nebula, которая благодаря наличию продуманного пользовательского устройства позволяет создать решение по управлению и мониторингу развернутой сети из любой точки мира», – подчеркивает Сергей Куриленко, управляющий директор департамента проектной дистрибуции в Дивизионе IT-дистрибуции MTI.

Компания ZYXEL производит продукцию и решения для построения современных сетей на протяжении почти 30 лет. Основываясь на инновациях и применяя творческий подход в решении клиентских задач, компания смогла вывести свои продукты в категорию дружественного и надежного оборудования.



«Твой сетевой союзник» – таков слоган бренда ZYXEL, который мы всецело поддерживаем и разделяем. В дистрибуторском портфеле Дивизиона IT-дистрибуции MTI продукция ZYXEL представлена уже полтора десятилетия – с 2003 года. Нынешний контракт, предусматривающий расширение линейки дистрибуции, не только является логическим продолжением взаимовыгодного партнерства, но и открывает новый этап в наших отношениях», – отмечает Сергей Яковлев, коммерческий директор Дивизиона IT-дистрибуции MTI.