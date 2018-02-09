MTI расширит присутствие Silicon Power в Украине

9 февраля 2018, 11:45

Один из крупнейших украинских дистрибуторов в сфере IT-товаров и техники, Дивизион IT-дистрибуции MTI, начал поставки в Украину широкого ассортимента устройств от известного мирового бренда Silicon Power.

На протяжении 15-ти лет компания была известна рынку как лидирующий производитель надёжных устройств хранения данных, таких как: SSD, жесткие диски, флешки, карты памяти/кардридеры. Сегодня же Silicon Power расширила ассортимент и помимо своего основного направления производит разнообразные аксессуары – наушники, портативные зарядные устройства, а также создала отдельную специализированную линейку решений для продукции Apple.

Основными преимуществами бренда Silicon Power эксперты называют широкий ассортимент в каждой товарной категории, гибкую ценовую политику, беспрерывную работу над технологическим усовершенствованием своей продукции и разработкой новых решений. При этом компания с такой же щепетильностью заботится и о внешнем виде товаров, что подтверждается многочисленными международными наградами в области дизайна, среди которых Red Dot Design Award, iF Design Award, IDEA Award и Good Design Award.

Начиная с января 2018 года Дивизион IT-дистрибуции MTI начал поставки товаров Silicon Power украинским ритейлерам и онлайн-магазинам. Частью стратегии развития бренда на украинском рынке станет всесторонняя и своевременная поддержка партнёров, которую MTI будет оказывать своим клиентам по регламенту, согласованному для каждого отдельного продукта данного производителя.

«Silicon Power предлагает качественные решения, ультрасовременный дизайн, солидные характеристики устройств и при этом привлекателен ценой. Не удивительно, что компании потребовалось меньше десяти лет, чтобы занять ведущие позиции на hardware-рынке. Уверен, наше партнерство расширит их присутствие в Украине, а техника прослужит долго и бесперебойно своим владельцам», — прокомментировал Сергей Яковлев, коммерческий директор Дивизиона IT-дистрибуции MTI.