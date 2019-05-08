MTI hi-tech дистрибуция начала поставки мультимедийных систем Gazer

8 мая 2019, 9:45

MTI hi-tech дистрибуция – один из крупнейших импортеров и дистрибуторов на рынке hi-tech товаров и решений, заключила эксклюзивный контракт с брендом Gazer на поставки в Украину более 400 моделей мультимедийных систем для автомобилей.

Часть из них имеют уникальную функцию Apple CarPlay, которая значительно расширяет возможности пользователей iPhone.

Британская компания Gazer специализируется на разработке и производстве автомобильной электроники, а также Android TV. Бренд известен в Украине уже более 15 лет.

Начиная с середины мая 2019 года на рынке Украины будут доступны более 400 моделей многофункциональных мультимедийных систем Gazer, представленных в трех сериях – CM5, CM6 и CM7. В ассортименте – штатные магнитолы для почти 200 моделей автомобилей, а также 6 моделей универсальных систем 2DIN.

Продукция Gazer является премиум сегментом на рынке мультимедийных систем, благодаря набору современных функций и мощной аппаратной платформе. Ключевым преимуществом мультимедийных систем Gazer является работа на операционной системе Android 8.0. Все модели имеют Wi-Fi и Bluetooth с функцией потоковой передачи музыки A2DP и беспроводной громкой связи HandsFree. Подключение к сети интернет возможно с помощью внешних модемов 3g/4g либо через смартфон. Это позволяет пользователям всегда иметь доступ к социальным сетям, видеосвязи, свежим новостям, мессенджерам и другим онлайн-сервисам, а также множеству навигационных программ с информацией о пробках.

Стоит отметить, что большинство магнитол оснащены инновационной функцией Apple CarPlay, которая позволяет максимально удобно и безопасно использовать все возможности iPhone в своем автомобиле - карты, музыку, сообщения, контакты и т.д. Управление совершается с помощью голосового помощника Siri или touchscreen.

«Наше внимание привлекла поддержка функции Apple CarPlay, которую может предложить далеко не каждый производитель автоэлектроники. Мы работаем с Gazer уже давно и уверены в качестве продукции, которую поставляем нашим партнерам. Немаловажно то, что Gazer имеет множество партнерских центров по установке автомобильной электроники по всей территории Украины. Сервисная поддержка будет осуществляться через партнерскую сеть сервисных центров производителя», - отмечает коммерческий директор MTI hi-tech дистрибуция Сергей Яковлев.