MTI hi-tech дистрибуция расширила портфель продуктов GIGABYTE эксклюзивным SSD

28 августа 2019, 14:45

MTI hi-tech дистрибуция стала эксклюзивным поставщиком нового SSD-накопителя тайваньской компании GIGABYTE Technology.

Высокоскоростной твердотельный накопитель AORUS NVMe Gen4 SSD 1TB впервые представлен на украинском рынке.



Линейка технологических новинок AORUS (бренд компании GIGABYTE) представляет собой широкий спектр высококлассных продуктов категории Premium, ориентированных в первую очередь на рынок игровых ПК. Так, твердотельный накопитель AORUS NVMe Gen4 емкостью 1 Tбайт, демонстрирует феноменальное быстродействие, по результатам независимого тестирования максимальная скорость на операциях последовательного чтения/записи данных составляет 5,0 Гбайт/с и 4,4 Гбайт/с, соответственно.



Твердотельные накопители AORUS NVMe для шинного интерфейса PCIe четвертого поколения рассчитаны для применения в составе настольных ПК игрового класса (материнские платы на базе чипсета AMD X570, платформа AMD AM4). Конструктивно новинка примечательна оригинальной схемой охлаждения в составе медного радиатора особой формы и термоинтерфеса, средствами которых удается значительно увеличить общую площадь рассеивания и обеспечить эффективный отвод тепла от ключевых компонентов накопителя. В качестве справки заметим, медные радиаторы на 69% лучше отводят тепло, чем их алюминиевые аналоги, а значит - эффективнее справляются со своей задачей. В настоящий момент AORUS NVMe Gen4 – один из первых в индустрии SSD-накопителей с полноценной поддержкой сверхскоростного интерфейса PCI Express 4.0.



Ключевыми преимуществами AORUS NVMe Gen4 SSD 1TB являются быстродействие и долговечность. В основе такого вывода – микросхемы флеш-памяти 3D TLC Toshiba BiCS4, предусматривающие хранение трех бит информации в одной ячейке, и скоростной режим PCIe 4.0 x4 (четыре линии PCI Express, протокол NVMe 1.3), которые обеспечивают исключительно высокую производительность накопителя.



Устройства AORUS NVMe Gen4 способны выполнять до 750 тыс. операций ввода/вывода в секунду (IOPS) в случае чтения произвольных данных и до 700 тыс. при их записи. “Выбирая железо для создания высококлассного настольного компьютера с наилучшей продуктивностью, определенно стоит обратить внимание на комплектующие AORUS, поскольку они отличаются долговечностью и максимальной производительностью”, – считает Сергей Яковлев, коммерческий директор компании MTI hi-tech дистрибуция.



Высокие стандарты качества выпускаемой продукции позволили компании GIGABYTE распространить на устройства AORUS NVMe Gen4 пятилетнюю гарантию. Официальным авторизованным сервисным центром продукции GIGABYTE на территории Украины является компания MTI-Cервис, что придает клиентам, приобретающим у MTI hi-tech дистрибуция изделия под торговой маркой GIGABYTE/AORUS, дополнительную уверенность в плане технической поддержки и гарантийных обязательств.