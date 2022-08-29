GIGABYTE анонсирует первый в индустрии SSD-накопитель PCIe 5.0

29 августа 2022, 18:45

GIGABYTE анонсирует высокоскоростной твердотельный накопитель AORUS Gen5 10000, быстродействие которого на операциях чтения составляет не менее 10 Гбайт/с.

Модель AORUS Gen5 10000 оснащена прогрессивным контроллером поколения PCIe 5.0 и сверхбыстрой 3D-TLC NAND флэш-памятью, поставляется в варианте емкости дискового пространства от 1 Тбайт до 4 Тбайт в форм-факторе M.2 2280 и обеспечивает прирост производительности более чем на 55% по сравнению с SSD-накопителями предыдущего поколения PCIe 4.0. Конструктивное исполнение твердотельного накопителя и собственный радиатор охлаждения обеспечивают максимальную гибкость в процессе инсталляции индивидуальной дисковой подсистемы с учетом предпочтительных температурных параметров. Эксклюзивное предложение GIGABYTE – фирменное приложение SSD Tool Box предоставляет пользователям информацию о статусе SSD в режиме реального времени с целью контроля за производительностью, текущим температурным режимом, стабильностью параметров, а также доступ к функциональным возможностям.

Генеральный директор компании Phison Electronics г-н К.С. Пуа (K.S. Pua, CEO of Phison Electronics) особо отметил, что Phison и GIGABYTE являются давними партнерами и плодотворно сотрудничают с момента разработки контроллеров для SATA SSD-накопителей. Обе компании тесно взаимодействовали на этапе разработки и запуска в серийное производство накопителей поколения PCIe Gen3 и Gen4, которое еще больше упрочилось в процессе разработки современных устройств хранения данных поколения PCIe Gen5, в частности, модель PS5026-E26. Твердотельный накопитель PCIe Gen5 – это симбиоз технологий, объединяющий процедуру высокоскоростной передачи данных и их хранение, этот тандем поднимает планку производительности и эксплуатационных характеристик современных SSD-накопителей на новый уровень. На этапе испытаний контроллера Phison E26 компании столкнулись с целым рядом задач, для успешного решения которых и ускоренного продвижения новинки на рынок, была создана инициативная проектная группа с целью обмена информацией технического характера и двусторонней верификации. Это сотрудничество позволило объединить и приумножить потенциал индивидуальных исследований и совместных разработок и, как следствие, создать превосходное решение для хранения данных. Коллектив Phison весьма удовлетворен собственным вкладом в процесс разработки и создания устройств хранения данных поколения PCIe Gen5, который позволил компании GIGABYTE освоить серийное производство неординарных устройств, способных занять достойную нишу в экосистеме высокоскоростных вычислений средствами шинного интерфейса PCIe Gen5.



Твердотельный накопитель AORUS Gen5 10000 оснащен новейшим 8-канальным контроллером Phison PS5026-E26, который в полной мере проявляет свой незаурядный потенциал на операциях чтения произвольных данных. Среди ключевых преимуществ новинки 200-уровневая структура стека, флэш-память 3D-TLC NAND (максимальная пропускная способность 2400 МТранзакций/с), а также кэш-память LPDDR4, благодаря которым твердотельные накопители AORUS Gen5 10000 раскрывают потенциал шинного интерфейса PCIe® 5.0 в полном объёме, демонстрируя скорость доступа не менее 10 Гбайт/с, что на 40% выше, чем аналогичный параметр накопителей предыдущего поколения. Прогрессивный контроллер PS5026-E26 с многоядерной архитектурой в составе AORUS Gen5 10000 наиболее ярко проявляет свои скоростные качества при выполнении многозадачных вычислений с применением алгоритмов ИИ, что позволяет позиционировать устройство в качестве основы дисковой подсистемы более высокого интеллектуального уровня. Указанные характеристики, несомненно, будут востребованы создателями цифрового контента, поклонниками современных компьютерных видеоигр и пользователями, для которых остается значимой экстремальная производительность не только накопителя, но также системы в целом.



Наряду с этим, команда инженеров-разработчиков GIGABYTE продолжает исследовать возможности NAND флэш-памяти следующего поколения, а также другие компоненты, применение которых позволит повысить общую производительность и обеспечить прирост быстродействия до 12 Гбайт/с и более при выполнении накопителем ключевых операций. Таким образом, благодаря целенаправленной работе всего инженерного коллектива, у компании GIGABYTE появляется великолепная возможность возглавить титульный список первопроходцев, предлагая своим клиентам твердотельные накопители поколения PCIe ® 5.0, которые демонстрируют выдающиеся скоростные характеристики.



Обычно высокоскоростные твердотельные накопители выделяют значительное количество тепла, выполняя операции на полной скорости, при этом терморегулирование активируется в качестве защиты с целью предотвратить потерю данных, а также преждевременный износ контроллера и МС памяти, однако, указанная превентивная мера в ряде случаев существенно снижает быстродействие устройства. Большинство моделей материнских плат нового поколения, как правило, уже оснащены радиатором для M.2-устройств. В этом контексте твердотельный накопитель AORUS Gen5 10000 изначально поставляется в комплекте с легкосъемным медным радиатором полного покрытия. Таким образом, на усмотрение пользователя можно задействовать либо радиатор на материнской плате, либо предустановленный на AORUS Gen5 10000 собственный радиатор, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Твердотельный накопитель AORUS Gen5 10000 в исполнении M.2 выполняет возложенные на него функции средствами протокола NVMe. Чтобы на практике оценить беспрецедентно высокое быстродействие новых накопителей на операциях чтения (не менее 10 Гбайт/с), мы настоятельно рекомендуем задействовать анонсированные модели в составе платформы на базе материнских плат, в которых реализован шинный интерфейс PCIe 5.0 – материнские платы GIGABYTE Z690-серии и продукты следующего поколения, которые в полном объеме раскроют потенциал новых уникальных технологий. Материнские платы GIGABYTE предлагают профессиональный инструментарий для расширенной настройки ключевых параметров, поставляются вместе с фирменным программным обеспечением для всесторонней оценки состояния системы, демонстрируют высокую стабильностью и оптимизированную для решения конкретных задач производительность. Продукты GIGABYTE – это, безусловно, наилучший выбор для абсолютного большинства пользователей.