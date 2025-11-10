Patriot Memory выпустил новый SSD-накопитель Gen5 - Viper PV593

10 ноября 2025, 15:45

Новинки созданы по технологии PCIe Gen5 x4 NVMe, оснащены передовым контроллером SM2508.

Обеспечивают впечатляющие скорости последовательного чтения и записи до 14 000 МБ/с и 13 000 МБ/с соответственно. Установка этих накопителей в компьютер позволяет быстро загружать игры, эффективно работать с ИИ, создавать и решать массу сложных задач одновременно.

Viper PV593 выполнен в стандартном для M.2 SSD форм-факторе 2280, что обеспечивает широкую совместимость с большинством материнских плат и систем. Viper PV593 доступен в емкостях 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ.Особенности:Контроллер Gen5 на основе 6-нм техпроцесса TSMC.232-слойная память NAND TLC.DRAM Cache DDR4 до 4 ГБ.Скорость чтения: до 14000 МБ/с, скорость записи: до 13000 МБ/с.Скорость случайного чтения до 2000K IOPS.M.2 2280, PCIe Gen5 x4, NVMe 2.0.TBW до 3000 ТБ.Графеновый радиатор.Премиальная упаковка.Гарантия 5 лет.